Reichenberg (Landkreis Würzburg) von Hochwasser heimgesucht: Ortskern des Marktes komplett überflutet

Feuerwehr wegen Unwetter im Dauereinsatz: Zwei Verletzte durch Kohlenmonoxidvergiftung

"Land unter" in Reichenberg: Im Markt Reichenberg (Landkreis Würzburg) herrscht aktuell Ausnahmezustand. Wegen des andauernden starken Regens "sind die Bäche komplett übergelaufen", erklärt Kommandant und Einsatzleiter Benedikt Schmidt die Lage. Die Freiwillige Feuerwehr Reichenberg ist am Freitag (9. Juli 2021) im Dauereinsatz, das Hochwasser hat den Ortskern geflutet.

Unwetter in Reichenberg: Zwei Verletzte durch Abpumpen von Hochwasser

Seit 10 Uhr morgens sei die Feuerwehr bereits unterwegs, "grob geschätzt haben wir aktuell 25 Einsatzstellen", sagt Schmidt am späten Freitagnachmittag. Der Ortskern stehe über mehrere hundert Meter hinweg mehr als einen halben Meter unter Wasser. Die Autoreifen der parkenden Autos habe man schon lange nicht mehr sehen können. Bis circa 15 Uhr war die Ortsdurchfahrt komplett gesperrt, so Schmidt. Ein Keller stand ihm zufolge bereits knapp zwei Meter hoch unter Wasser - "das ist wirklich kritisch."

Durch das Unwetter sind überdies zwei Menschen verletzt worden: "Die Leute helfen sich immer gern selbst. Da wurde dann eine motorbetriebene Pumpe in den Keller gestellt", erzählt der Kommandant. "Der gute Wille ist jedoch ordentlich schiefgegangen." Durch den Motor ist Kohlenmonoxid in das Haus gelangt. Die Feuerwehr ging mit Atemschutz in das Wohngebäude und konnte die Gefahr bannen, "zwei Personen werden jedoch mit Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung jetzt vom Rettungsdienst behandelt."

"Die ganze Hochwasser-Problematik haben wir hier zwar öfter", eine derart kritische Lage habe man jedoch die letzten zehn Jahre nicht mehr erlebt. "Uns wurden tatsächlich auch schon Hochwasserboote angeboten", erzählt Schmidt. Wie lange die Reichenberger Feuerwehr noch beschäftigt sein wird, kann der Einsatzleiter nicht sagen: "Wenn es nicht mehr regnet, sind wir in zwei bis drei Stunden fertig. Aufgehört hat es allerdings noch nicht - und nach oben hin ist alles offen."

