Reichenberg vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

56-Jährige hält auf der Fahrbahn an: Drei Autos krachen aufeinander - 13-jähriges Mädchen verletzt

Drei Fahrzeuge sind im Landkreis Würzburg am Samstag (09.04.2022) aufeinander aufgefahren. Eine 56-Jährige wollte in einen Flurweg einbiegen und hielt auf der Fahrbahn an. Ein 13-jähriges Mädchen wurde leicht verletzt.