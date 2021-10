Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 24.10.2021

Kriminalitätsgeschehen

Glasscheibe an Wartehäuschen beschädigt - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/ROTTENBAUER. Freitagnacht beschädigten unbekannte Täter das Wartehäuschen der Straßenbahnhaltestelle im Schleifweg in Rottenbauer. Laut Zeugenaussagen ereignete sich die Tat zwischen 01:00 Uhr nachts und 08:00 Uhr morgens. Eine Glasscheibe an der Haltestelle wurde mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen und zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung möglich sind, sich unter der Tel. 0931/457-2210 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Mehrere Fahrten unter Alkoholeinfluss

WÜRZBURG/STADTGEBIET. Am Sonntag in den frühen Morgenstunden mussten zwei E-Scooterfahrer im Stadtgebiet von Beamten der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt beanstandet werden. Bei den durchgeführten Verkehrskontrollen konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Bei einem 19-jährigen wurde bei einem durchgeführten Atemalkoholtest ein Wert von knapp 0,9 Promille festgestellt. Ihn erwartet nun eine Bußgeldanzeige. Bei einem 21-jährigen wurde ein Wert von über 1,1 Promille gemessen, weshalb ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr erwartet. Beide

Verkehrsteilnehmer mussten zu Fuß nach Hause laufen.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

WÜRZBURG/FRAUENLAND. Am Samstagmorgen ereignete sich an der Kreuzung Gerbrunner Weg/Wittelsbacherstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der 43-jährige Pkw-Fahrer wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Haydnstraße überqueren und übersah hierbei einen 33-jährigen E-Bikefahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde. Er kam zur weiteren Abklärung ins Juliusspital. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Land vom 24.10.2021

Begegnungsverkehr Spiegel beschädigt

Estenfeld, Lkr. Wü - Am Freitagmittag kam es auf der B19 zwischen Mühlhausen und Unterpleichfeld im Begegnungsverkehr zu einer Spiegelberührung, als ein silberner Pkw, welcher in Richtung Würzburg fuhr auf die Gegenfahrbahn kam. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des in Fahrtrichtung Unterpleichfeld fahrenden MW beschädigt, so dass ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro entstand.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630.

