Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht vom 03.10.2021 der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt

Kriminalitätsgeschehen

Körperverletzungen

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Sonntag, gegen 00:30 Uhr, wurde ein 20-jähriger Schüler im Bereich des Kranenkai von einem unbekannten Jungen Mann ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte wurde mit Verdacht auf eine Nasenfraktur und Gehirnerschütterung zur Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Täter wurde im Anschluss zunächst von Zeugen festgehalten wobei sein T-Shirt zerriss. Im Anschluss flüchtete dieser.

Würzburg/Grombühl. Am Samstag, gegen 15:00 Uhr, wurde ein 68 Jahre alter Rentner auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Matterstockstraße von einem Mann von hinten geschubst, worauf dieser nach vorne umfiel. Hierbei zog er sich leichte Handverletzungen zu. Der männliche Täter war ca. 40 Jahre alt, kräftige Statur, Punker/Irokesen Frisur. Weiterhin trug er eine schwarze Hose, schwarzes T-Shirt und eine schwarz-orangene Jacke. Er befand sich vermutlich in Begleitung einer Frau mit Kinderwagen.

Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 entgegen.

Sachbeschädigungen

Würzburg/Innenstadt. Am Samstagabend, gegen 22:15 Uhr, trat ein unbekannter Mann die Eingangstüre zu einem Massagesalon in der Reibeltgasse ein und flüchtete in unbekannte Richtung. Durch die Feuerwehr konnte ein neues Schloss eingebaut und die Türe wieder verschlossen werden.

Würzburg/Innenstadt. Am Samstagabend, gegen 23:10 Uhr, riss ein unbekannter Täter einen Zaun am Alten Kranen aus seiner Verankerung. Bei Eintreffen der Polizei befanden sich ca. 40 bis 50 Jugendliche vor Ort.

Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 entgegen.

Baustellendiebstahl

WÜRZBURG/DÜRRBACHAU. Aus einem Rohbau in der Südlichen Hafenstraße wurde im Zeitraum von Freitag 17:00 Uhr bis Samstag 07:00 Uhr, diverse Baumaschinen entwendet. Hierzu wurde ein Raum aufgehebelt und ein Fenster im 2. Obergeschoss ausgebaut. Weiterhin wurde ein frisch eingebauter Estrich durch Fußspuren beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 12000 Euro.

Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss

WÜRZBURG/STADTGEBIET. Im Laufe der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden im Stadtgebiet insgesamt vier E-Scooter-Fahrer und ein Pkw-Fahrer alkoholisiert beim Führen ihrer Kraftfahrzeuge angetroffen. Bei dem Pkw-Fahrer ergaben sich zusätzlich noch Hinweise auf den Konsum von Marihuana. Die Atemalkoholwerte betrugen zwischen 0,31 mg/l und 0,8 mg/l. Gegen die Fahrer werden Anzeigen wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit bzw. Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

WÜRZBURG/LENGFELD. Am Samstag gegen 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Industriestraße vor einem Discounter zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein schwarzer Pkw VW vermutlich von einem grauen Pkw Opel Astra auf der rechten Seite im hinteren Bereich touchiert.

Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 entgegen.

Polizeibericht der Polizeiinspektion Ochsenfurt im Landkreis Würzburg vom 03.10.2021

Diebstahl eines Fahrrades

Ochsenfurt, LKR. WÜRZBURG. Am Freitagabend wurde in der Fabrikstraße in Ochsenfurt zwischen 20:45 und 21:00 Uhr ein schwarzes Fahrrad der Marke „Rockrider“ mit blauer Aufschrift entwendet. Hierzu wurde durch den unbekannten Täter das Fahrradschloss durchtrennt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt unter der Rufnummer 09331/8741-130 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Eibelstadt, LKR. WÜRZBURG. Ein auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Würzburger Straße in Eibelstadt abgestellter Mitsubishi wurde am frühen Donnerstagabend zwischen 17:00 und 17:30 Uhr durch einen unbekannter Autofahrer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Ochsenfurt unter der Rufnummer 09331/8741-130 in Verbindung zu melden.

Unter Drogeneinfluss auf E-Roller unterwegs

Ochsenfurt, LKR. WÜRZBURG. Eine 55 Jahre alte Fahrerin eines E-Rollers erweckte am Freitagmorgen die Aufmerksamkeit einer Streife der Polizeiinspektion Ochsenfurt, da sie bei ihrer Fahrt durch die Tückelhäuser Straße in Ochsenfurt deutlich schwankte. Da bei der anschließenden Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten festgestellt wurden, musste die E-Rollerfahrerin die Beamten zur Dienststelle begleiten wo durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Pressebericht vom 19.09.2021 der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt

Kriminalitätsgeschehen

Fahrrad entwendet

WÜRZBURG/INNENSTADT. Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde durch einen unbekannten Täter ein in der Ludwigstraße abgestelltes Fahrrad entwendet. Das Fahrrad der Marke Cube war mit einem Metallschloss gesichert. Wie der Täter das Schloss knackte ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Der Beuteschaden liegt bei ungefähr 1000 Euro.

Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 entgegen.

Sachbeschädigung an Kfz

WÜRZBURG/SANDERAU. Am Freitag wurde ein in der Weingartenstraße ordnungsgemäß geparkter Pkw VW Golf Ziel eines unbekannten Täters. Im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr wurde der Bereich der Beifahrerseite großflächig verkratzt. Der Sachschaden wird mit rund 3000 Euro angegeben.

Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Fahrten unter Alkoholeinfluss

WÜRZBURG/STADTGEBIET. Am Samstag in den frühen Morgenstunden mussten mehrere Verkehrsteilnehmer durch Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt im gesamten Stadtgebiet beanstandet werden. Bei den durchgeführten Kontrollen stellte sich heraus, dass sechs Fahrer von Elektrokleinstfahrzeugen, sogenannte E-Scooter, sowie ein Pkw-Fahrer zum Teil erheblich alkoholisert waren. Die durchgeführten Alkoholtests ergaben Werte zwischen 0,52 Promille bis hin zu 1,46 Promille. Im Anschluss wurden die Weiterfahrten unterbunden sowie die Verkehrsordnungswidrigkeiten- bzw. Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr in die Wege geleitet. Alle Verkehrsteilnehmer mussten den Nachhauseweg zu Fuß antreten.

Vorschaubild: © fsHH/Pixabay