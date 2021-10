Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht vom 19.09.2021 der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt

Kriminalitätsgeschehen

Fahrrad entwendet

WÜRZBURG/INNENSTADT. Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde durch einen unbekannten Täter ein in der Ludwigstraße abgestelltes Fahrrad entwendet. Das Fahrrad der Marke Cube war mit einem Metallschloss gesichert. Wie der Täter das Schloss knackte ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Der Beuteschaden liegt bei ungefähr 1000 Euro.

Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 entgegen.

Sachbeschädigung an Kfz

WÜRZBURG/SANDERAU. Am Freitag wurde ein in der Weingartenstraße ordnungsgemäß geparkter Pkw VW Golf Ziel eines unbekannten Täters. Im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr wurde der Bereich der Beifahrerseite großflächig verkratzt. Der Sachschaden wird mit rund 3000 Euro angegeben.

Verkehrsgeschehen

Fahrten unter Alkoholeinfluss

WÜRZBURG/STADTGEBIET. Am Samstag in den frühen Morgenstunden mussten mehrere Verkehrsteilnehmer durch Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt im gesamten Stadtgebiet beanstandet werden. Bei den durchgeführten Kontrollen stellte sich heraus, dass sechs Fahrer von Elektrokleinstfahrzeugen, sogenannte E-Scooter, sowie ein Pkw-Fahrer zum Teil erheblich alkoholisert waren. Die durchgeführten Alkoholtests ergaben Werte zwischen 0,52 Promille bis hin zu 1,46 Promille. Im Anschluss wurden die Weiterfahrten unterbunden sowie die Verkehrsordnungswidrigkeiten- bzw. Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr in die Wege geleitet. Alle Verkehrsteilnehmer mussten den Nachhauseweg zu Fuß antreten.

