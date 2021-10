Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 27.10.2021

Versuchter Räderdiebstahl von einem Neuwagen

WÜRZBURG/LENGFELD. Zwischen Samstagmittag, 13.00 Uhr und Dienstagnachmittag 16:00 Uhr versuchten unbekannte Täter die Räder eines abgestellten Neuwagens zu entwenden. Der Pkw war auf dem Gelände eines Autohauses in der Nürnberger Straße abgestellt. Beim Hochheben mittels eines Wagenhebers rutschte dieser jedoch weg und die Täter flüchteten ohne Reifen. Bei der Aktion entstand ein Sachschaden von 5.000 Euro.

Zwei Fahrkartenautomat beschädigt

WÜRZBURG. Am Dienstag zwischen 08:00 Uhr und 21:45 Uhr, wurden in der Petrinistraße an der Straßenbahnhaltestelle „Senefelderstraße“ die Scheibe eines Fahrkartenautomaten mutwillig beschädigt. Auch an der Haltestelle „Ulmer Hof“ in der Juliuspromenade kam es über das letzte Wochenende zu einer Beschädigung des Fahrkartenautomaten. In beiden Fällen benutzen die unbekannten Täter spitze Gegenstände. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei rund 650 Euro.

Pkw-Scheibe eingeschlagen

WÜRZBURG/ZELLERAU. Am Montagabend, zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr, wurde auf dem Talavera-Parkplatz die hintere Beifahrertür eines roten Renault durch einen unbekannten Täter eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Die Schadenshöhe liegt bei rund 300 Euro.

Hinweise zu den vier oben genannten Vorfällen nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt jeweils unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 entgegen.

Vorschaubild: © fsHH/Pixabay