Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 19.03.2022

Kriminalitätsgeschehen

Diebstahl und Sachbeschädigung

WÜRZBURG/FRAUENLAND. Im Tatzeitraum vom 15.03.22 bis 18.03.22 wurde der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ein Diebstahl des Opferstocks in der St. Alfons Kirche in Würzburg mitgeteilt. Der Beuteschaden beläuft sich auf eine Summe in zweistelliger Höhe. Durch das Abreißen des Opferstocks entstand zudem ein erheblicher Sachschaden von circa 1000 EURO an einer Wand.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung/ dem Diebstahl möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Zeugen gesucht

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am 18.03.2022 teilte die Geschädigte der PI Würzburg-Stadt mit, dass ihr PKW, ein grauer VW Golf beschädigt wurde. Sie hatte den PKW vom 13.03.22 bis zum 18.03.22 in der Ottostraße in Würzburg abgestellt und anschließend einen Unfallschaden am Heck festgestellt. Der Unfallverursacher hatte sich unberechtigt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden wird auf circa 300 EURO geschätzt.

WÜRZBURG/ZELLERAU. Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht war es am 17.03.2022 im Würzburger Stadtteil Zellerau in der Frankfurter Straße gekommen. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes wurde der schwarze Opel Zafira des Geschädigten durch einen bislang unbekannten Verursacher, an der rechten hinteren Fahrzeugseite, beschädigt. Am Fahrzeug des Geschädigten konnte weißer Lackabrieb gesichert werden, weshalb von einem Verursacherfahrzeug mit einer weißen Lackierung ausgegangen wird.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Verkehrsdelikte

WÜRZBURG. In der Nacht vom 19.03.22 ist es zwischen 00:30 und 03:00 Uhr zu insgesamt zu drei Trunkenheitsfahrten im Zusammenhang mit elektronischen Kleinstfahrzeugen, sog. E-Scootern, gekommen. Zwei der Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld in Höhe von bis zu 500 EURO, einem weiteren droht sogar der Entzug der Fahrerlaubnis.

