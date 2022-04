Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 24.04.2022

Kriminalitätsgeschehen

Körperverletzungen im Nachtleben

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr kam es vor einer Bar in der Sanderstraße zu einem verbalen Streit. Auslöser hierfür war, dass einem 26-jährigem der Zutritt zu der dortigen Bar durch einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verwehrt wurde. Daraufhin schlug der Beschuldigte dem Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht, wodurch der Geschädigte leichte Verletzungen im Gesicht erlitt.

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Samstagabend gegen 20:50 Uhr kam es in der Karmelitenstraße, Ecke Bronnbachergasse zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Zeugen wurden auf diesen Streit aufmerksam und wollten ihn schlichten. Daraufhin wurde einer der Zeugen von einem bislang unbekannten Täter mehrfach ins Gesicht geschlagen, wodurch dieser mit dem Hinterkopf gegen einen Bordstein fiel und eine Platzwunde erlitt. Der 30 jährige Geschädigte wurde hierdurch verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die weiteren Ermittlungen bezüglich der Körperverletzung werden durch die PI Würzburg-Stadt geführt. Der Sachbearbeiter sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Diebstahlsdelikte

WÜRZBURG/GROMBÜHL. In der Zeit zwischen Sonntag, 17.04.2022, 21:30 Uhr und Samstag, 23.04.2022, 17:00 Uhr wurden von einem geparkten Pkw in der Senefelderstraße beide Kennzeichen samt Halterung entfernt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100€.

WÜRZBURG/GROMBÜHL. In der Zeit vom 09.04.2022, 10:00 Uhr bis 18.04.2022, 15:00 Uhr wurde aus einem Fahrradkeller in der Brücknerstraße ein schwarzes Mountainbike im Wert von ca. 280€ entwendet.

Die Sachbearbeiter suchen Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Diebstahlsdelikten geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigungen

WÜRZBURG/GROMBÜHL. In der Zeit zwischen Donnerstag, 14.04.2022, 12:00 Uhr und Freitag, 22.04.2022, 12:00 Uhr wurde ein geparkter PKW in der Schiestlstraße durch diverse Kratzer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000€.

Der Sachbearbeiter sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Samstagnachmittag, gegen 15:35 Uhr befanden sich drei Personen im Alter von 32 und 34 Jahren am Mainmühlen-Pavillon. Da diese stark alkoholisiert waren, wurden sie durch dortiges Personal aufgefordert zu gehen. Dieser Aufforderung kamen die Personen nach, beschädigten beim Verlassen jedoch mutwillig diverse Tassen und Becher. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100€. Die Personen konnten durch die Polizei im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Entsprechende Ermittlungen folgen.

Brandstiftung an einer Gartenhütte

WÜRZBURG/STEINBACHTAL. Am 23.04.2022 gegen 21:45 Uhr geriet eine Gartenhütte in der Guttenberger Straße aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Gartenhütte bereits in Vollbrand. Der Brand konnte unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. An der Gartenhütte entstand ein Schaden in Höhe von ca. 30.000€. Ein technischer Defekt ist als Brandursache nahezu auszuschließen, weshalb von einer Brandstiftung durch einen unbekannten Täter ausgegangen wird.

Der Sachbearbeiter sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Brandstiftung geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss

WÜRZBURG/INNENSTADT. Ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde am 24.04.2022 gegen 05:35 Uhr am Oberen Mainkai einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt, er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

WÜRZBURG/INNENSTADT. Ein 35-jähriger E-Bike-Fahrer fuhr Sonntagnacht Schlangenlinien auf dem Röntgenring, außerdem fuhr er teilweise entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Bei einer anschließenden Kontrolle ergab ein durchgeführter Alkotest einen Wert von 1,6 Promille, außerdem fuhr der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss. Er musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen und muss mit einem Strafverfahren rechnen.

WÜRZBURG/B8. Am Samstag gegen 18:45 Uhr wurde ein Pkw, der Schlangenlinien fuhr, auf der B8 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Alkotest bei dem 72-jährigen Fahrer ergab einen Wert von knapp einer Promille. Aufgrund der Ausfallerscheinungen musste sich der Pkw-Fahrer einer Blutentnahme unterziehen und muss nun ebenfalls mit einem Strafverfahren rechnen.

Verkehrsunfälle

WÜRZBURG/ROTTENBAUER. Am 24.04.2022 gegen 00:35 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei hintereinander fahrenden Radfahrern. Der vordere Radfahrer wollte nach rechts abbiegen. Dies übersah der nachfolgende Radfahrer, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das vordere Fahrrad auf. Dadurch stürzte der Unfallverursacher, fiel auf den Kopf und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Der Unfallverursacher trug keinen Helm. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad des vorderen Radfahrers entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50€.

WÜRZBURG/HEUCHELHOF. Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr fuhr eine 19-jährige mit ihrem Kleinkraftrad die Heuchelhofstraße in Richtung Heidingsfeld. Dabei touchierte sie aus bislang unbekannter Ursache einen Betonbegrenzer zur Straßenbahnschiene und stürzte anschließend. Die 19-jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Kleinkraftrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500€.

Der Sachbearbeiter zum zuletzt genannten Fall sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem genauen Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Land vom 24.04.2022

Werkzeuge aus Werkstatt gestohlen

Rottendorf, Lkr. Wü - Bereits im Zeitraum Dienstag bis Donnerstag wurden aus einer Art Werkstatt in der Würzburger Straße durch einen unbekannten Dieb mehrere Werkzeuge entwendet. Der entstandene Beuteschaden wird mit einen vierstelligen Euro-Betrag beziffert.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630.

Plaketten von Pkw-Kennzeichen abgekratzt

Kürnach, Lkr. Wü – In der Zeit von 21.04.2022, 15:00 Uhr, bis 22.04.2022, 07:00 Uhr, wurden von einem unbekannten Täter die Plaketten von den Kennzeichen an zwei in der Bachgasse auf einem Parkplatz abgestellten Fahrzeugen abgelöst und konnten jeweils neben diesen am Boden liegend aufgefunden werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 60 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630.

Pkw-Reifen zerstochen

Leinach, Lkr. Wü - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden an einem Am Riedberg geparkten Pkw durch einen Unbekannten zwei Reifen zerstochen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 23.04.2022

Kriminalitätsgeschehen

Geldbörse aus vergessenem Rucksack entwendet

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Freitagvormittag wurde an einer Straßenbahnhaltestelle in der Augustinerstraße die Geldbörse aus einem abgestellten Rucksack entwendet. Die 37-jährige Geschädigte stieg sich gegen 08.10 Uhr an der Haltestelle „Rathaus“ in die Straßenbahn in Richtung Grombühl. Hierbei vergaß sie ihren Rucksack, den sie auf der dortigen Sitzbank abgestellt hatte. Bereits kurz danach bemerkte sie den Verlust und kontaktierte eine nahegelegene Bäckereifiliale, deren Mitarbeiterin den Rucksack an sich nahm. Beim Abholen musste die Geschädigte feststellen, dass der Geldbeutel aus dem Rucksack entwendet wurde. Hierin befanden sich neben Ausweispapieren und Bankkarten etwa 50 Euro Bargeld. Der Entwendungsschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter liegen keine vor.

Garagentor und Hauswand beschmiert

WÜRZBURG/ZELLERAU. In der Zeit von Mittwoch bis Freitag wurden in der Daimlerstraße mehrere Graffitis angebracht. Am Freitagnachmittag wurden von einem 34-jährigen Zeugen mehrere Schmierereien an einem Garagentor und der danebenliegenden Hauswand festgestellt. Bei den Graffitis handelt es sich um Tags, welche mittels Edding angebracht wurden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Ein Tatverdacht liegt keiner vor.

Fahrrad entwendet

WÜRZBURG/FRAUENLAND. Im Laufe der letzten eineinhalb Wochen wurde in der Rottendorfer Straße ein Mountainbike entwendet. Die 19-jährige Geschädigte stellte am Donnerstagabend fest, dass ihr Rad, welches sie an einem Fahrradständer auf Höhe der Hausnummer 61 angeschlossen hatte, entwendet wurde. Abgestellt hatte sie das schwarz/weiße Mountainbike der Marke Dynamics bereits eine Woche zuvor. Hinweise auf den Täter liegen keine vor. Wer Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230 zu melden.

Verkehrsgeschehen

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Freitagabend beschädigte ein Fahrradfahrer am Kranenkai beim Vorbeifahren einen Pkw und setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Gegen 18.15 Uhr befuhr ein Rennradfahrer verbotswidrig den Gehweg. Zeitgleich wollte eine 24-jährige Skoda-Fahrerin in ein dortiges Parkhaus einfahren. Hierbei kam es wohl zu keiner Kollision, jedoch trat der Fahrradfahr vermutlich gegen das Auto, wodurch ein Schaden an der Stoßstange in Höhe von etwa 300 Euro entstand. Im Anschluss setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der flüchtige Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank, Brillenträger, bekleidet mit Fahrradkleidung bestehend aus einer blauen Jacke und einer dunklen Hose.

WÜRZBURG/GROMBÜHL. Am Freitagvormittag wurde im Zinklesweg ein geparkter VW angefahren und beschädigt. Gegen 09.10 Uhr parkte ein schwarzer VW ID.3 auf Höhe der Hausnummer 1. Im Vorbeifahren kollidierte ein grüner VW Caddy mit dem Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs. Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs ist nicht bekannt. Wer Hinweise zu den Unfallverursachern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230 zu melden.

