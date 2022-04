Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 03.04.2022

Einbruch in Bäckerei - Tageseinnahmen gestohlen

WÜRZBURG - INNENSTADT. Zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Straße „Zwinger“ ist es in der Zeit von Freitag 16:00 Uhr bis Samstag 08:00 Uhr gekommen. Der bislang unbekannte Täter brach die Tür zur Bäckerei auf und entwendete das Bargeld aus dem Tresor sowie der Kasse. Anschließend konnte sich der Täter unerkannt aus dem Staub machen. Die Ermittlungen in diesem Fall übernahm die Kripo Würzburg.

Einem Passanten fiel gegen 08:00 Uhr die eingeschlagene Glasscheibe der Bäckerei auf und verständigte die Polizei. Die alarmierte Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt stellte fest, dass ein bislang unbekannter Täter die Scheibe eingeschlagen hatte und somit in die Filiale gelangt war. Dort öffnete er den Tresor und entwendete sowohl aus dem Geldschrank, als auch aus der Kasse das Bargeld.

Die Kripo Würzburg übernahm die weiteren Ermittlungen und setzt zur Aufklärung der Tat auch auf Hinweise. Zeugen, die von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben oder verdächtige Personen im Umfeld der Bäckerei gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Polizei zu melden.

Pressebericht der PI Würzburg-Land vom 03.04.2022

Unfallflucht

Kist, Lkr. Wü – Am Samstagabend gegen 19:45 Uhr kam es im Bereich der

Anschlussstelle Gerchsheim und der Staatsstraße 578 zu einen Verkehrsunfall. Ein

Pkwfahrer wollte von der BAB 81 auf die Staatsstraße einfahren und kollidierte

hierbei mit einem Kastenwagen welcher in Fahrtrichtung Kist auf der Staatsstraße

unterwegs war. Für eine Unfallregulierung verabredeten sich beide Fahrzeugführer

auf einem nahgelegenen Pendlerparkplatz. Der Fahrer des Kastenwagens kam

jedoch nicht zum vereinbarten Treffpunkt am Pendlerparkplatz. Eine

Schadensregulierung konnte somit nicht stattfinden. Der Schaden am Pkw beläuft

sich auf ca. 2.000 Euro und befindet sich rechten Fahrzeugfront geschätzt.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land bittet um Hinweise unter Tel. 0931/457-1630.

Unfall ohne Führerschein

Prosselsheim, Lkr. Wü – Am Samstagmorgen gegen 04:00 Uhr kam es einem

Unfall auf der Staatsstraße 2270 zwischen Neusetz und Prosselsheim. Hierbei kam

ein Pkw nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach

zum Liegen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Pkwfahrer

nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Den Fahrer erwartet nun eine

Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 02.04.2022

Kriminalitätsgeschehen

Körperverletzung im Nachtleben

WÜRZBURG/INNENSTADT. In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01:10 Uhr, kam es in der Juliuspromenade zu einer Körperverletzung. Hierbei wurde ein 22-jähriger Mann aus dem Landkreis Main-Spessart von einem bislang unbekannten Täter mit einen Schlag niedergestreckt. Der Geschädigte, der kurzzeitig bewusstlos am Boden lag, zog sich hierbei eine Kopfverletzung zu und musste in eine Klinik gebracht werden.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen

