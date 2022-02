Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 19.02.2022

Kriminalitätsgeschehen

Diebstahl aus Jackentasche

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Freitag gegen 11:00 Uhr wurde in der Fußgängerzone eine Geldbörse durch einen unbekannten Täter entwendet. Die Geldbörse befand sich in der Manteltasche der Geschädigten. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 270 Euro.

Ladendiebstähle

WÜRZBURG/ INNENSTADT. Am Freitag um 17:15 Uhr konnte durch einen aufmerksamen Ladendetektiv beobachtet werden, wie ein 43-jähriger Mann eine Jacke im Ladengeschäft anprobierte. Nachdem der Mann sämtliche Etiketten an der Jacke entfernte und das Geschäft verließ wurde er durch den Detektiven angehalten.

Ebenfalls am Freitag gegen 18:00 Uhr konnte ein anderer Ladendetektiv zwei Männer beim Diebstahl von Parfüm beobachten. Diese konnten allerdings in der Fußgängerzone unerkannt entkommen. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung wurden die beiden Ladendiebe durch eine Streife der Bundespolizei am Würzburger Bahnhof aufgegriffen. Die Beute im Warenwert von ca. 100,- EUR führten die Beiden noch mit sich.

Alle Beteiligten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl.

Öffentlicher Bücherschrank durch Brandlegung beschädigt.

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Freitag um kurz vor Mitternacht wurde ein sich in der Eichhornstraße befindlicher öffentlicher Bücherschrank durch Brandlegung beschädigt. Durch einen unbekannten Täter wurde der Inhalt in Brand gesetzt. Ein aufmerksamer Passant konnte das kleine Feuer löschen und einen größeren Schaden verhindern. Es wurden lediglich wenige Bücher und die Glasscheibe beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100,- Euro. Täterhinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0931/457-2210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

WÜRZBURG/SANDERAU. Am Freitag um 16:00 Uhr wurde ein 24-Jähriger Fahrzeugführer durch Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt am Ludwigskai einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da Verdachtsmomente für einen Drogenkonsum vorlagen und ein solcher eingeräumt wurde, musste der junge Mann die Beamten zu einer Blutentnahme zur Dienststelle begleiten. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Danach durfte er die Dienststelle zu Fuß wieder verlassen.

Am Samstagmorgen wurde ein 27-jähriger Mann auf einem Elektro-Roller einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte eine Alkoholisierung von 0,6 Promille festgestellt werden. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt. Beide Männer erwartet nun ein Verfahren wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit.

Unfallfluchten im Stadtgebiet

WÜRZBURG/LENGFELD. Bereits am Donnerstag wurde ein PKW Ford auf dem Parkplatz eines Baumarktes Am Handelshof durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Zuhause wurde der Schaden in Höhe von ca. 1500,- EUR an der hinteren Stoßstange festgestellt.

WÜRZBURG/SANDERAU. In der Zeit von Donnerstag um 15:00 Uhr bis Freitag um 14:15 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Sonnenstraße. Ein in dieser Zeit ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellter blauer BMW wurde durch einen bislang unbekannten Verursacher an der vorderen Stoßstange beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 250,- EUR.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu den Verursachern möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2210 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

