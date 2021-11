Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 21.11.2021

Nach Diebstahl Körperverletzung

WÜRZBURG/Innenstadt - Am 21.11.2021 gegen 03:00 Uhr kam es in der Gerberstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Hierbei sei eine Glasflasche im Spiel gewesen durch welche der 29 - jährige Geschädigte zum Glück nicht ernsthaft verletzt wurde. Diese hatte der 26 - Jährige benutzt, weil er beobachtet hatte, wie der 29 - Jährige einem weiteren 43 - Jährigen das Mobiltelefon gestohlen hatte. Er versuchte hierdurch das Mobiltelefon wieder zu erlangen. Der Dieb ließ aufgrund des Schlages mit der Falsche das Mobiltelefon fallen und der 26 - Jährige ging zu seiner Personengruppe zurück. Nun wollte sich der 29 - Jährige revanchieren und trat den 26 - jährigen auf dessen Rückweg in die Beine. Als die Beamten eintrafen war die Situation bereits beruhigt. Alle Beteiligten waren allerdings noch vor Ort weshalb die Beamten mehrere Körperverletzungen und einen Diebstahl aufklären konnten. Die jeweiligen Täter erwartet nun eine Anzeige. Niemand musste ins Krankenhaus.

PKW rundum zerkratzt - erheblicher Sachschaden

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am 20.11.2021 gegen 14:30 Uhr stellte ein 34 - Jähriger seinen PKW auf einem PP eines Großmarktes in der Nürnberger Straße ab und tätigte seine Einkäufe. Als er hiernach zu seinem PKW zurückkam musste er diesen zerkratzt vorfinden. Offensichtlich hatte ein Unbekannter seinen PKW verkratzt. Aufgrund des Schadensbildes kann eine Unfallflucht ausgeschlossen werden. Es entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro.

WÜRZBURG/Heidingsfeld - Am 20.11.2021 stellte die 30 - Jährige ihren PKW gegen 10:30 Uhr auf einem Parkplatz eines Möbelgeschäftes im Wiesenweg ab. Als sie nach etwa 3 Stunden zu ihrem PKW zurückkehrte musste sie Kratzer an ihrem PKW feststellen, die nicht aus einem Unfall resultieren. Es entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2210 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Große Menge Altreifen in der Natur entsorgt

WÜRZBURG/Rottenbauer - Am 20.11.2021 morgens meldete ein aufmerksamer Bürger der Polizei die unsachgerechte Entsorgung einer großen Menge an Altreifen. Diese sollten sich in der Nähe des Golfplatzes auf einem Feldweg befinden. Als die Beamten sich vor Ort der Sache annahmen zählten sie insgesamt 36 Altreifen, die augenscheinlich erst vor kurzer Zeit dort illegal abgelagert wurden. Vom Täter fehlt allerdings aktuell noch jede Spur.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Umweltdelikt möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2210 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen

Betrunken Bier gekauft

WÜRZBURG/Dürrbachau - Am 20.11.2021 gegen 22:00 Uhr erhalten die Beamten der Polizeiinspektion Würzburg Stadt einen Anruf eines Tankstellenbetreibers, dass im Laufe des Abends ein Mann mit seinem Transporter mehrfach bei ihm Bier gekauft hatte. Zum Schluss habe der Mann betrunken gewirkt, was die Beamten überprüften. In der Veitshöchheimer Straße konnte der Fahrer neben seinem Transporter angetroffen werden und wurde einer Kontrolle unterzogen, bei der sich herausstellte, dass der 36 - Jährige knapp 1,9 Promille hatte. Auf die Nachfrage, ob er denn gefahren sei, verneinte er. Allerdings konnten bei ihm die Fahrzeugschlüssel aufgefunden werden. Zudem waren Videoaufzeichnungen vorhanden und der Tankstellenbetreiber konnte ihn als Fahrer identifizieren. Der Mann musste mit auf die Wache und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Verkehrsunfallfluchten

WÜRZBURG/ Grombühl - Am 20.11.2021 gegen 11:00 Uhr verließ eine 24 - Jährige ihren PKW lediglich für 30 Minuten ihren PKW als sie aus dem Ladengeschäft in der Auverastraße zurückkehrte musste sie an ihrem PKW einen frischen Unfallschaden feststellen. Diesen hatte der Unfallverursacher weder ihr noch der Polizei angezeigt. Entgegen seinen Pflichten verließ der Verursacher den Unfallort unerlaubt. Es entstand ein Lackschaden von etwa 200 Euro.

WÜRZBURG/Frauenland - In der Zeit vom 19.11.2021 16:00 Uhr bis zum 20.11.2021 gegen 08:30 Uhr hatte eine 54 - Jährige ihren PKW Am Galgenberg Höhe Hausnummer 16 angestellt. Als sie zu besagtem Zeitpunkt zurückkehrte musste sie einen frischen Unfallschaden an ihrem PKW auf der linken Seite feststellen. Der Unfallverursacher hatte den Unfallort unerlaubt verlassen ohne seine Beteiligung bei der Polizei oder der 54- Jährigen anzuzeigen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Auch hier sucht die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt Zeugen, denen sachdienliche Hinweise möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2210 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Land vom 21.11.2021

Rimpar, Lkr. Wü - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden 7 Gartenhäuser in der Kleingartenanlage am Ortseingang Rimpar, Nähe Niederhoferstraße, aufgebrochen. Der Sachschaden an den Gartenhäusern ist eher gering. Der Beuteschaden dagegen weitaus höher. Es wurden diverse Werkzeuge und Maschinen entwendet. Eine Bezifferung des Beuteschadens ist noch nicht möglich. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs waren und ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz vor der Gartenanlage geparkt hatten.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter 0931/457-1630

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 20.11.2021

Missbräuchlicher Notruf

WÜRZBURG/GROMBÜHL. Ein 19-jähriger Würzburger setzte mehrmals in der Nacht von Freitag auf Samstag den Notruf ab und gab vor, dass seine Freundin in Lebensgefahr sei. Anschließend konnten sowohl der 19-jährige als auch seine Freundin wohlauf im Würzburger Stadtteil Grombühl angetroffen werden. Der Anrufer muss sich nun wegen dem Missbrauch von Notrufen verantworten.

Sachbeschädigung an Kfz

WÜRZBURG/INNENSTADT. Zweimal in Gewahrsam in einer Nacht. Ein amtsbekannter Würzburger wurde in der Freitagnacht nach einem Gewahrsam von der PI Würzburg-Stadt entlassen. Kurze Zeit später teilten aufmerksame Zeugen mit, dass diese Person im Nahbereich der Dienststelle mehrere PKW-Außenspiegel abgetreten hatte. Um weitere Straftaten zu unterbinden, wurde die Person erneut in Gewahrsam genommen.

Brennender Mülleimer

WÜRZBURG/INNENSTADT. Im Bereich der Innenstadt geriet am Freitagabend gegen 19:00 Uhr durch bislang unbekannte Ursache ein Mülleimer in Brand, welcher durch die Berufsfeuerwehr gelöscht werden musste. Aktuell wird von einer Straftat ausgegangen und es wird wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt.

Sachbeschädigung in der Augustinerkirche

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Freitagmorgen wurden durch einen Verantwortlichen Schmierereien in der Augustinerkirche in Würzburg mitgeteilt. Ein unbekannte/r Täter/in hatte im Laufe des Vortags mit Edding und Kugelschreiber Wände in der Kirche beschmiert, wodurch ein geringer Sachschaden entstand.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © fsHH/Pixabay