Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ochsenfurt vom 05.12.2021

Verkehrsgeschehen

In der Zeit vom 03.12.2021 bis 05.12.2021 wurden der Polizeiinspektion Ochsenfurt

fünf Verkehrsunfälle mitgeteilt. Bei einem dieser Verkehrsunfälle spielte der Einfluss

von Alkohol wohl eine Rolle. Glücklicherweise wurden bei den genannten Unfällen

keine Personen verletzt. Es kam nur zu Sachschäden.

Unter Einfluss von Alkohol Verkehrsunfall verursacht

Tauberrettersheim, Lkr. Würzburg - Am 04.12.2021, gegen 02.30 Uhr, befuhr ein

19jähriger BMW-Fahrer eine Straße von Queckbronn kommend in Richtung

Tauberrettersheim. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte im

weiteren Verlauf mit einer hölzernen, am Straßenrand befindlichen Sitzbankgruppe.

Diese wurde durch den Zusammenstoß völlig zerstört. Der Pkw des 19jährigen war

nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Im Verlauf der polizeilichen Aufnahme wurde Alkoholgeruch beim Unfallverursacher

festgestellt. Ein Alkoholtest vor Ort bestätigte die Annahme, dass Alkohol im Spiel

war. Ein Test ergab einen Wert von über 1,1 Promille, weshalb im Anschluss an der

Unfallaufnahme beim 19jährigen eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der

Führerschein wurde einbehalten. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen

Gefährdung des Straßenverkehrs.

Ohne Führerschein unterwegs

Ochsenfurt, Lkr. Würzburg - Am 03.12.2021, kurz vor Mitternacht, wurde in

Ochsenfurt, in der Marktbreiter Straße, ein 48jähriger Ford-Fahrer einer

Polizeikontrolle unterzogen. Hierbei gab der Mann an, dass er seinen Führerschein

zu Hause vergessen habe. Ermittlungen vor Ort ergaben allerdings, dass der Mann

momentan nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Deswegen wurde die

Fahrt unterbunden und der Pkw verkehrssicher abgestellt. Den Fahrer erwartet nun

ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Drogeneinwirkung ja - Pkw-Zulassung nein

Giebelstadt - Lkr. Würzburg - Bei einer weiteren Verkehrskontrolle, welche am

04.12.2021, gegen 14 Uhr in Giebelstadt, OT Sulzdorf, durchgeführt wurde, konnten

die Beamten bei dem 33jährigen Pkw-Fahrer zunächst feststellen, dass der Pkw

VW, den er führte, momentan nicht zugelassen war. Der Pkw ist mit einem

sogenannten Saisonkennzeichen versehen. Das hätte den 33jährigen berechtigt, den

Pkw VW im Zeitraum von April bis Ende Oktober zu fahren. Ebenso konnten noch

bauartbedingte Veränderungen am Pkw VW festgestellt werden, die die allgemeine

Betriebserlaubnis des Fahrzeugs zum Erlöschen brachte.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnten dann beim Fahrer auch noch

drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Ein Drogentest, welcher kurze Zeit später beim VW-Fahrer in den Räumlichkeiten der

PI Ochsenfurt durchgeführt wurde, bestätigte die Annahme der Polizeibeamten. Eine

Blutentnahme wurde durchgeführt. Den Fahrer erwartet aufgrund den o.g. Verstößen

ein saftiges Bußgeld und mindestens ein Monat Fahrverbot.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 05.12.2021

Kriminalitätsgeschehen

Fahrzeug mutwillig beschädigt

Würzburg/Grombühl - Am 04.12.21 wurde der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ein beschädigter linker Außenspiegel an einem in der Ernst-Reuter-Straße geparkten PKW, einem weißen VW Golf mitgeteilt. Diesen hatte die Fahrzeughalterin im Tatzeitraum vom 02.12.21, 18:00 Uhr, bis 04.12.21, 08:00 Uhr an der Fahrbahn abgestellt und anschließend beschädigt vorgefunden. Aufgrund der Spurenlage wird derzeit von einer Sachbeschädigung ausgegangen.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Pkw angefahren und geflüchtet

Würzburg/Zellerau - Im Tatzeitraum vom 04.12.21, 20:45 Uhr bis 05.12.21, 01:45 Uhr, wurde ein blauer VW Golf im Zweiten Siedlungsweg im Würzburger Stadtteil Zellerau beschädigt. Ein bislang unbekannter Verursacher hatte den, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW, am linken Außenspiegel beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es entstand Sachschaden von circa 250 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © fsHH/Pixabay