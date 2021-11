Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 06.11.2021

Kriminalitätsgeschehen

Motorrad demoliert

WÜRZBURG/Grombühl. In den frühen Morgenstunden des Samstag gegen 03:00 Uhr stellte ein 16-Jähriger sein Leichtkraftrad in der Gattinger Straße verkehrssicher ab. Als er nach lediglich einer guten Stunde zurückkam musste er feststellen, dass sein Fahrzeug total demoliert war. Es war durch einen Unbekannten so stark beschädigt worden, dass dieses abgeschleppt werden musste.

Der Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

WÜRZBURG/Innenstadt. Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr war eine 61 - Jährige zu Fuß mit ihrem Fahrrad in der Fußgängerzone in Würzburg unterwegs und querte am Dominikanerplatz die Straßenbahnschienen. Zu diesem Zeitpunkt bog ein etwa 20 - Jähriger mit seinem Fahrrad von der Juliuspromenade ein und erfasste die Frau. Als mehrere Passanten hinzustießen um zu helfen, floh der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die angefahrene Frau klagte über Schmerzen im Bein und musste behandelt werden.

Verkehrsgeschehen

Unfallfluchten im Stadtgebiet

WÜRZBURG/Frauenland. Am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr stellte ein 48-jähriger Verkehrsteilnehmer seinen Kleintransporter in der Kantstraße verkehrssicher ab. Als er gegen 16:30 Uhr des Folgetages zu seinem Transporter zurückkehrte musste er einen frischen Unfallschaden an dem Außenspiegel an diesem feststellen. Der Unfallverursacher verließ die Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten nach zukommen. Es entstand ein Sachschaden von 200€.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu den Unfällen möglich sind, sich unter der Tel. 0931/457-2230 bei der Polizeidienststelle zu melden.

WÜRZBURG/Innenstadt. Am Freitagabend gegen 21:15 Uhr bog eine 40 - Jährige mit ihrem PKW aus der Waltherstraße kommend in die Rottendorferstraße ein. Zu diesem Zeitpunkt kam ihr ein 68 - Jähriger mit seinem PKW auf der Waltherstraße entgegen. Diesen übersah die Frau offensichtlich und bog ab. Es kam zu einem Zusammenstoß in Folge dessen der 68 - Jährige schwer verletzt und ins Klinikum eingeliefert wurde. Auch die 40 - Jährige wurde aufgrund leichterer Verletzungen zur Abklärung ins Klinikum verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000€.

Pressebericht des Polizeipräsidiums Unterfranken vom 06.11.2021

Zwei Einbrüche in einer Straße - Kripo sucht Zeugen

HÖCHBERG, LKR. WÜRZBURG. Am Freitagabend wurde in zwei Wohnhäuser in derselben Straße eingebrochen. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und schließt einen Zusammenhang der Taten nicht aus. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Am Samstagmorgen wurde der Würzburger Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus Am Ziegelbaum gemeldet. Bislang unbekannte Täter drangen mutmaßlich am Vorabend gewaltsam über ein Fenster in das Haus ein und machten sich auf die Suche nach Beute. Der Gesamtwert von entwendetem Schmuck und Bargeld beläuft sich ähnlich wie der hinterlassene Gesamtsachschaden auf rund 750 Euro.

Zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr drangen ebenfalls bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein weiteres Einfamilienhaus Am Ziegelbaum ein und durchwühlten Schubladen und Schränke nach Beute. Mit Schmuck im Wert mehrerer hundert Euro verließen die Einbrecher nach bisherigem Erkenntnisstand das Anwesen wieder fluchtartig über ein direkt an das Haus angrenzendes Feld. Durch das gewaltsame Eindringen der Einbrecher entstand dem Hauseigentümer zudem Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt in den Fällen und schließt einen Tatzusammenhang beider Einbrüche nicht aus. Personen, die am Freitagabend in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.

Einbruch in Apotheke - Kripo sucht Zeugen

UETTINGEN, LKR. WÜRZBURG. In der Nacht zu Samstag wurde der Polizei ein Einbruch in eine Apotheke gemeldet. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm inzwischen die Ermittlungen und sucht Zeugen.

Zwischen 22:00 Uhr und 0:30 Uhr drang ein bislang Unbekannter gewaltsam über ein Gebäudefenster und weitere gewaltsam geöffnete Innentüren in eine Apotheke in der Würzburger Straße ein. Der Einbrecher machte sich an den Registrierkassen zu schaffen und durchwühlte einige Schubladen. Mit Beute im Wert einiger hundert Euro floh der Unbekannte im Anschluss. Neben dem Entwendungsschaden verzeichnet der Geschädigte einen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.

