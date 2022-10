Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebereicht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 02.10.2022

Kriminalitätsgeschehen

Mehrere Körperverletzungen im Stadtgebiet

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Sonntagmorgen, gegen 03:15 Uhr, schlug eine 18-Jährige Würzburgerin mit einem Schlagring auf zwei Geschädigte ein. Die Beteiligten gerieten zunächst in einer Diskothek in der Augustinerstraße in Streit. Daraufhin nahm die Beschuldigte den Schlagring ihrer Begleiterin und griff die beiden Geschädigten an. In der Folge erlitten diese leichte Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich. Sie wurden zur weiteren Abklärung in ein Würzburger Krankenhaus verbracht. Die Beschuldigte erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährlicher Körperverletzung. Da es sich bei dem Schlagring um einen sogenannten „Verbotenen Gegenstand“ handelt werden auch Ermittlungen gegen ihre 19-jährige Begleiterin eingeleitet. Der Schlagring wurde aus diesem Grund sichergestellt.

WÜRZBURG/GROMBÜHL. Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei unbekannten Tätern und einem 17-jährigen Würzburger kam es am Samstagmorgen gegen 00:15 Uhr in der Nürnberger Straße. Der Geschädigte geriet an einer dortigen Tankstelle mit den zwei Männern zunächst in einen Streit, infolge dessen die beiden Täter unvermittelt zuschlugen. Durch das Einschreiten von mehreren Zeugen ließen die Täter vom Geschädigten ab und entfernten sich in Richtung des dortigen Friedhofes. Der Geschädigte erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen im Gesichtsbereich.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: ca. 24 Jahre, schlank, ca. 180 cm groß, trug einen schwarzen Pullover

Täter 2: ca. 21 Jahre, schlank, ca. 180 cm groß, trug hellblauen Pullover, dunkelblaue Jeans und weiße Schuhe

Der Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Körperverletzung geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Graffiti angebracht - Zeugensuche

WÜRZBURG/ZELLERAU. Ein Anwohner der Hartmannstraße bemerkte am Samstagabend, gegen 20.15 Uhr, eine größere Personengruppe, aus welcher heraus ein Graffiti angebracht wurde. Mittels schwarzer Farbe wurde ein Schriftzug an einem Verteilerkasten angesprüht. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird mit zirka 100 Euro beziffert. Der bislang unbekannte Täter befand sich in einer Gruppe von ungefähr zehn weiteren Personen.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Graffiti eingeleitet und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise hierzu möglich sind, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Schadensträchtiger Verkehrsunfall - zwei Leichtverletzte und Sperrung der B27

WÜRZBURG/UNTERDÜRRBACH. Am Sonntagmorgen, gegen 03.30 Uhr, geriet ein Pkw aus noch nicht geklärter Ursache ins Schleudern und prallte mehrfach in die Schutzplanken. Die 20-jährige Fahrzeuglenkerin und eine ein Jahr ältere Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Das mit insgesamt drei Personen besetzte Audi-Cabrio wurde bei dem Verkehrsunfall total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Ausgetretene Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr gebunden. Die Bundestraße in Richtung Würzburg musste auf Höhe des Neuen Hafens kurzzeitig komplett gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache und wegen des Delikts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall, werden durch die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt geführt.

Berauscht mit dem E-Scooter unterwegs

WÜRZBURG/ZELLERAU. Eine Streifenbesatzung der Würzburger Polizei unterzog am Samstagabend den Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs einer Verkehrskontrolle. Hierbei ergaben sich Hinweise auf vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum. Dieser Verdacht bestätigte sich im weiteren Verlauf. Zudem führte der junge Mann eine Kleinmenge Haschisch mit. Der Würzburger musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Abhängig von deren Ergebnis erwarten den 17-Jährigen ein Bußgeld von 500 Euro sowie ein Fahrverbot. Ferner wird er sich gegenüber der Staatanwaltschaft wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Alkoholisierter Hausbootkapitän

WÜRZBURG/MAIN. Durch einen Verantwortlichen der Schleuse Würzburg wurde am Samstagnachmittag ein sog. Hausboot mitgeteilt, welches sich im gesperrten

Schleuseneinfahrtsbereich aufhielt. Beamte der Wasserschutzpolizei verlegten daraufhin umgehend mit den Streckenboot an die Einsatzörtlichkeit. Letztlich wurde festgestellt, dass sich ein Junggesellenabschied auf dem Miet-Boot befand und der verantwortliche Bootsführer mit knapp 0,8 Promille alkoholisiert war. Da auch auf Wasserstraßen Grenzwerte für Schiffsführer gelten, musste sich der 53-jährige Hobby-Kapitän einer Blutentnahme unterziehen. Ein Bußgeldverfahren nach schifffahrtsrechtlichen Vorschriften wurde eingeleitet.

Zeugensuche nach Unfallfluchten

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Samstag, in der Zeit zwischen 09.45 Uhr und 12.45 Uhr, parkte ein Landkreisbewohner seinen roten Pkw in einem öffentlichen Parkhaus am Theater. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug musste dieser einen frischen Unfallschaden im Bereich der vorderen Stoßstange des Fords feststellen. Die Instandsetzungskosten wurden mit zirka 1.750 Euro angegeben.

WÜRZBURG/INNENSTADT. Auf einer öffentlichen Parkfläche in der Bahnhofstraße, wurde im Laufe des Samstag, in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 19.15 Uhr, ein Pkw beschädigt. Der Fahrzeugführer bemerkte bei seiner Rückkehr zu seinem weißen VW einen frischen Unfallschaden im vorderen rechten Bereich. Die Schadenshöhe wurde auf zirka 1.000 Euro beziffert.

In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2230 entgegen.

Pressebericht des Polizeipräsidiums Unterfranken vom 01.10.2022

Motorteile aus geparktem Opel gestohlen

WÜRZBURG / GROMBÜHL. Als Ersatzteillager hat ein bislang unbekannter Täter einen im Mittleren Steinbergweg geparkten silbernen Opel Corsa missbraucht. Der recht unprofessionell agierende Täter hat zudem bei dem Versuch das Fahrzeug aufzubrechen erheblichen Schaden angerichtet. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise.

Eine 69-jährige Rentnerin musste am Freitagvormittag feststellen, dass ihr Opel nicht nur an mehreren Stellen beschädigt und aufgebrochen worden ist, sondern auch Teile aus dem Motorraum gestohlen worden sind. Bei dem Versuch, das Fahrzeug zu öffnen, hinterließ der Täter an nahezu allen Türen Hebelspuren und Beulen. Letztendlich schlug er die Scheibe der Fahrertür ein und öffnete anschließend die Motorhaube. Aus dem Motorraum entwendete der Unbekannte schließlich verschiedene Autoteile. In der Zeit von Donnerstagmorgen 05:30 Uhr bis Freitag 11:00 Uhr war der Opel im Mittleren Steinbergweg geparkt.

Zeugen, die Hinweise zu Tat geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Land vom 01.10.2022

Verkehrsunfallfluchten

Hettstadt, Lkrs. Würzburg - Im Zeitraum vom 23.09.2022 bis 30.09.2022 wurde in einer Engstelle in der Steinstraße ein Holzzaun beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes wird davon ausgegangen, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug an insgesamt drei Zaunelementen hängengeblieben ist und diese herausriss. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100,- Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel.: 0931 / 457-1630 dankend entgegen.

Waldbüttelbrunn, Lkrs. Würzburg - In der Alten Poststraße ereignete sich im Zeitraum vom 27.09.2022, 18:30 Uhr, bis 30.09.2022, 11:45 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher blieb hierbei mit seinem Fahrzeug an einem geparkten grauen Pkw hängen und beschädigte diesen im Bereich des Frontscheinwerfers. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 2.500,- Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel.: 0931 / 457-1630 dankend entgegen.

Gefährdung des Straßenverkehrs

Waldbüttelbrunn, Lkrs. Würzburg - Am frühen Samstagmorgen wurde der Polizeiinspektion Würzburg-Land ein Verkehrsunfall im Bereich von Mädelhofen gemeldet. Ein 19-jähriger Fahrzeugführer kam mit seinem Pkw in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend im Straßengraben. Sowohl der Fahrer, als auch sein 17-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten ärztlich behandelt werden.

Da im Rahmen der Unfallaufnahme beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab vor Ort einen Wert von 0,80 mg/l. Im Anschluss erfolgte eine Blutentnahme im Uniklinikum Würzburg.Der Fahranfänger muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und gleichzeitiger fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4.000,- Euro geschätzt.

Pressebericht der Polizei Würzburg-Stadt vom 01.10.2022

Verkehrsgeschehen

Schlangenlinienfahrer auf der B8

WÜRZBURG/LENGFELD. Auf Grund einer Mitteilung durch andere Verkehrsteilnehmer wurde am Freitagnachmittag ein Pkw auf der B8 aus Kitzingen kommend in Fahrrichtung

Würzburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Verkehrskontrolle konnte bei der 40-jährigen Fahrerin Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,88 Promille. Die Fahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet

WÜRZBURG/STADTGEBIET. Am Samstagmorgen gegen 01:10 Uhr kam in der Kapuzinerstraße zu einem Unfall zwischen einem Fahrrad und einem geparkten Pkw. Nach

Zeugenangaben fuhr der Fahrradfahrer frontal auf den geparkten Pkw auf und kam auf dem Dach des Pkw zum Liegen. Durch den Zusammenstoß entstand an dem Pkw erheblicher Sachschaden im Frontbereich und an der Windschutzscheibe. Der Sachschaden wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt. Auf Grund der Beschädigungen ist der Pkw nicht mehr fahrbereit.

Der unbekannte männliche Radfahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß zu Fuß in Richtung Ringpark. Auf Grund der Unfallschäden und der vorhandenen Spuren vor Ort wird derzeit davon ausgegangen, dass sich der Radfahrer mehrere Verletzungen zugezogen hat. Ein Absuche des Ringparks mit der Hilfe des Rettungsdienstes ergab keine weiteren Hinweise auf den Aufenthaltsorts des Unfallverursachers. Personenbeschreibung des Unfallverursachers: männlich, 25 Jahre alt, 178cm groß, schlanke Figur, ca. 75kg schwer. Bekleidet war der Unfallverursacher mit einer dunklen Hose, einer schwarzen Jacke und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.



WÜRZBURG/VERSBACH. Am Freitag kam es im Bereich im Straubmühlweg zwischen 09:30 Uhr und 13:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier hatte die Geschädigte ihren Pkw im Straubmühlweg unbeschädigt abgestellt. Als sie mehrere Stunden später wieder zu ihrem Pkw zurückkehrte, konnte sie an der kompletten linken Fahrzeugseite eine Beschädigung feststellen. Der Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher hat sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht bei der Geschädigten gemeldet.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2230 entgegen.

