Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 16.10.2022

Kriminalitätsgeschehen

Mehrere Fahrzeuge in der Feggrube beschädigt

Würzburg/Sanderau - Am Samstagabend in der Zeit zwischen 20 und 23 Uhr wurden

mehrere geparkte Fahrzeuge auf dem Parkplatz in der Feggrube beschädigt. Hierbei

wurden die geparkten Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand jeweils im Bereich

der Motorhaube und der rechten Fahrzeugseite massiv beschädigt. Der Sachschaden

an den einzelnen Fahrzeugen wird auf jeweils ca. 10.000 Euro geschätzt.

Hierzu werden Zeugen der einzelnen Taten sowie weiteren Geschädigte gebeten sich

bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter 0931/457-2210 zu melden.

Mit dem Einkaufswagen Haustür beschädigt



Würzburg/Heuchelhof - Gegen 21 Uhr wurde in der Den Haager Straße eine

Eingangstür durch einen unbekannten Täter beschädigt. Hierbei wurde durch den

unbekannten Täter ein Einkaufswagen gegen die Eingangstür geschoben. Dadurch

wurde der Glaseinsatz der Eingangstür beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro

geschätzt. Durch die Geschädigte konnte lediglich eine männliche Person

wahrgenommen werden die sich in einem silbernen Pkw entfernte.

Hierzu werden Zeugen der einzelnen Taten gebeten sich bei der Polizeiinspektion

Würzburg-Stadt unter 0931/457-2210 zu melden.

Friseurladen mit Graffiti beschmiert

Würzburg/Innenstadt - Durch den Inhaber des Friseurgeschäftes am Peterplatz

wurde eine Verschmutzung durch Graffiti an seinem Geschäft gemeldet. Hier wurde

durch einen unbekannten Täter im Zeitraum von Freitag 18 Uhr bis Samstagmorgen

08 Uhr die Eingangstür und ein Fensterladen besprayt. Der Schaden beläuft sich nach

den ersten Schätzungen auf ca. 100 Euro.

Hierzu werden Zeugen der einzelnen Taten gebeten sich bei der Polizeiinspektion

Würzburg-Stadt unter 0931/457-2210 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Geparkter Pkw am Hauptfriedhof angefahren

Würzburg/Innenstadt - Durch den Berechtigten wurde der Pkw Audi am Samstag

gegen 11:45 Uhr auf dem Parkplatz des Hauptfriedhofes ordnungsgemäß abgestellt.

Als dieser gegen 13:30 wieder zu seinem Pkw zurückkam, konnte er einen frischen

Schaden links im Heckbereich feststellen. Der Schaden wird auf ca. 1.900 Euro

geschätzt. Der Unfallverursacher hat sich bis dato nicht um eine Schadensregulierung

gekümmert.

Hierzu werden Zeugen der einzelnen Taten gebeten sich bei der Polizeiinspektion

Würzburg-Stadt unter 0931/457-2210 zu melden.

Pressebericht des Polizeipräsidiums Unterfranken vom 16.10.2022

Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

WÜRZBURG / INNENSTADT. In der Nacht von Freitag auf Samstag haben sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte verschafft und mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Die Kripo Würzburg führt die Ermittlungen und hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach verschafften sich die Unbekannten zwischen Freitag, 22:00 Uhr, und Samstag, 07:30 Uhr, gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte in der Wolfhartgasse. Mit ihrer Tatbeute, mehreren hundert Euro Bargeld, konnten die Täter unerkannt entkommen. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Land vom 16.10.2022

Mehrere Pkw aufgebrochen

Bergtheim, Lkrs. Würzburg – In der Bahnhofstraße kam es seit Freitagabend zu mehreren Pkw-Aufbrüchen. Bislang unbekannte Tatverdächtige schlugen nach derzeitigem Kenntnisstand an vier Fahrzeugen die Seitenscheiben ein und durchsuchten den Innenraum nach Wertgegenständen.

Der aktuell bekannte Beuteschaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Der Sachschaden an den angegangenen Fahrzeugen wird insgesamt auf ca. 4.000,- Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei Würzburg-Land unter Tel.: 0931 / 457-1630.

Weitere Geschädigte werden um spurenschonendes Verhalten an den Fahrzeugen gebeten.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Land vom 15.10.2022

Graffiti an Eisenbahnbrücke

Rottendorf, Lkr. Wü - Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, hat ein Unbekannter eine Eisenbahnbrücke an der Bundesstraße 8 auf Höhe von Rottendorf beschmiert. Mit weißer und roter Farbe wurde ein Graffiti auf einer Fläche von etwa drei Meter mal 40 Zentimeter angebracht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 entgegen.



Möglicherweise steht das Graffiti im Zusammenhang mit einem Graffiti an einer weiteren Brücke über der B8 bei Rottendorf, von dem wir bereits am 12.10.2022 berichtet haben.

Sachbeschädigung an Jugendzentrum

Greußenheim, Lkr. Wü - Im Zeitraum vom 08.10., 19:00 Uhr bis 14.10., 19:30 Uhr, wurden im Außenbereich des Jugendzentrums ein Tarnnetz beschädigt sowie die Sitzfläche von zwei, dort befindlichen Sofas, aufgeschlitzt. Der oder die Täter sind bislang unbekannt. Der durch die Tat entstandene Sachschaden beträgt ca. 200 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 entgegen.

Fahrraddiebstahl

Randersacker, Lkr. Wü - Am Freitag, 17:00 Uhr, wurde in der Schulstraße ein dort kurzzeitig abgestelltes Pedelec mit Anhänger von einem unbekannten Täter entwendet. Das Pedelec war nicht verschlossen und hatte einen Wert von ca. 7100 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 entgegen.

E-Scooter gestohlen

Kist, Lkr. Wü - Im Zeitraum von Dienstag, 18:30 Uhr, auf Mittwoch, 16:00 Uhr, wurde in der Brennofenstraße ein schwarzer E-Scooter mitsamt Ladekabel aus einer unverschlossenen Garage entwendet. Der Diebstahlsschaden beträgt 333 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 entgegen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 15.10.2022

Kriminalitätsgeschehen

Mehrere Taschen- und Trickdiebstähle - Tatverdächtige ermittelt

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Freitagabend wurden im Stadtgebiet Würzburg mehrere Taschen- und Trickdiebstähle begangen. Drei Tatverdächtige konnten von der Bundespolizei bei einem weiteren Diebstahlsversuch festgenommen werden.

Zunächst meldete gegen 18.20 Uhr ein 56-jähriger Geschädigter, dass ihm soeben Gegenstände aus seinem Fahrzeug entwendet wurden. Er gab an, dass er seinen Kleintransporter am Sternplatz abstellte, um seiner Liefertätigkeit nachzugehen. Hierbei verließ er das Fahrzeug kurzzeitig ohne es abzuschließen. In dieser Zeit öffnete der Täter die Fahrertür und entwendete den Rucksack und sein Samsung-Smartphone, das in der Mittelkonsole lag. Der Beuteschaden liegt bei etwa 500 Euro. Dieser Diebstahl konnte von einem Zeugen beobachtet werden, der den Täter vom Sehen her kannte, jedoch keine Personalien angeben konnte.

Gegen 19.45 Uhr befand sich eine 19-jährige Geschädigte mit mehreren Freunden in der Eichhornstraße und wurde hierbei von einem Unbekannten angesprochen und nach dem Weg zum Hauptbahnhof befragt. Offensichtlich nutzte ein weiterer Unbekannter die Ablenkung, um den neben ihr stehenden Rucksack zu entwenden. Hierin befanden sich neben ihrem Mobiltelefon auch der Schlüssel und der Geldbeutel der 19-Jährigen. Der Beuteschaden beläuft sich auf ebenfalls etwa 500 Euro.

Gegen 20.30 Uhr saß eine 25-jährige Studentin in der Spiegelstraße in einem Café. Hierbei wurde sie von einem Unbekannten angesprochen und ebenfalls nach dem Weg zum Hauptbahnhof befragt. Hierbei beugte sich der Täter über den Tisch und entfernte sich kurze Zeit später. In der Folgezeit stellte die Geschädigte fest, dass ihr iPhone 12 im Wert von etwa 1.000 Euro, welches auf dem Tisch lag, entwendet wurde.

Gegen 20.45 Uhr wurde am Busbahnhof eine ebenfalls 25-jährige Studentin von einem unbekannten Täter angesprochen. Hierbei wurde auch ihr ein iPhone im Wert von 250 Euro auf unbekannte Weise entwendet.

Letztlich wurde gegen 21.45 Uhr eine 27-jährige Geschädigte am Kranenkai in ein Gespräch verwickelt. Nachdem sich der unbekannte Täter kurze Zeit später entfernte, stellte sie das Fehlen ihrer neben ihr stehenden Laptop-Tasche fest. Hierin befand sich zwar kein Notebook jedoch ihr Portemonnaie. Der Entwendungsschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Bereits mit den ersten Diebstahlsanzeigen wurden umfangreiche Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Hierbei konnten am Hauptbahnhof ein Rucksack mit drei Mobiltelefonen und weiterem Diebesgut aus Ladendiebstählen in einem Gebüsch aufgefunden werden. Außerdem wurde in der unmittelbaren Nähe hierzu das Mobiltelefon vom Diebstahl am Busbahnhof aufgefunden. Des Weiteren konnte die Bundespolizei gegen 23.00 Uhr in einem ICE drei Personen auf frischer Tat beim Versuch eines Kofferdiebstahls festnehmen. Bei einem der Tatverdächtigen wurde hierbei die EC-Karte der Geschädigten des Diebstahls am Kranenkai aufgefunden, weshalb ein Tatzusammenhang zu den Fällen in Würzburg hergestellt werden konnte.

Die genauen Tatabläufe und die jeweilige Täterschaft der drei Tatverdächtigen ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hierzu werden Zeugen der einzelnen Taten gebeten sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter 0931/457-2230 zu melden.

