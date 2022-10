Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Land vom 08.10.2022

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Höchberg, Lkrs. Würzburg - Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Leibnitzstraße kam es am 06.10.2022, zwischen 12:30 Uhr und 20:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde hierbei die Heckstoßstange eines geparkten, grauen Pkw beschädigt. Im Anschluss wurde es unterlassen, sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Hinweise an die Polizei Würzburg-Land, unter Tel. 0931 / 457-1630 erbeten.

Ladendiebstahl

Höchberg, Lkrs. Würzburg - Ein bislang unbekannter Mann wurde am Freitagmittag im Außenbereich eines Kaufhauses in der Leibnitzstraße bei einem Diebstahl beobachtet. Nachdem er darauf angesprochen wurde, entfernte er sich und flüchtete im Anschluss mit einem Fahrrad. Der Beuteschaden für eine Sonnenbrille beträgt 3,- Euro.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: ca. 30 Jahre, Brille, schwarze Oberbekleidung, Rucksack mitgeführt. Hinweise an die Polizei Würzburg-Land, unter Tel. 0931 / 457-1630 erbeten.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 08.10.2022

Kriminalitätsgeschehen

Randalierer beschädigt Schaufensterscheibe

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Freitagabend, gegen 21:00 Uhr, teilte eine aufmerksame Zeugin eine randalierende Person im Bereich der Rotkreuzstraße mit. Insbesondere trat der bislang unbekannte Mann gegen div. Stromkästen und Schaufenster, wobei die Scheibe eines Ateliers erheblich beschädigt wurde. Der Täter flüchtete vor Eintreffen der verständigten Streifenbesatzungen in Richtung

Steinstraße. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Würzburg - Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich bei der Dienststelle unter der Tel. 0931/457-2230 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Unfallbeteiligter entfernt sich von der Unfallstelle

WÜRZBURG/GROMBÜHL. Am Freitagmorgen, gegen 06:30 Uhr, befuhr ein Würzburger Lkw-Fahrer die Grombühlstraße in Richtung Europastern. Im zweispurigen Bereich überholte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Lkw und touchierte diesen bei einem folgenden Spurwechsel. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Im Zusammenhang mit dem geschilderten Unfallgeschehen sucht die Polizeiinspektion Würzburg - Stadt nun einen weißen Kleintransporter mit einem

runden Bullauge im Bereich der linken Heckklappe. Entsprechende Hinweise werden unter der Tel. 0931/457-2230 entgegen genommen.

WÜRZBURG/HEUCHELHOF. Am Samstag, gegen 03:15 Uhr, teilten aufmerksame Zeugen einen äußerst auffällig fahrenden Autofahrer mit, welcher mit seinem Renault die Heuchelhofstraße befuhr. Die verständigten Beamten der Polizeiinspektion Würzburg - Stadt konnten den 22-jährigen Fahrzeugführer daraufhin im Bereich einer Tankstelle einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei mussten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen - ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,2 Promille.

Nach Unterbindung der Weiterfahrt musste der Mann die Beamten zum Zwecke einer Blutentnahme zur Inspektion begleiten. Hier wurde zudem der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

