Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Der Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom Samstag, 05.11.2022

Kriminalitätsgeschehen

Körperverletzung in Diskothek

WÜRZBURG/ZELLERAU. Am Samstagmorgen gegen 03:30 Uhr meldete sich ein 17jähriger beim Polizeinotruf. Dieser wurde in einem Club in der Mainaustraße von mehreren Personen in der dortigen Toilette geschlagen und dabei leicht im Gesicht verletzt. Hintergrund der Auseinandersetzung war offensichtlich ein Streit um einen weiblichen Besucher der Diskothek.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich bei der Dienststelle unter der Tel. 0931/457-2230 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Trunkenheit im Straßenverkehr

WÜRZBURG/INNENSTADT. Ein 60jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr am Freitagabend gegen 20:15 Uhr mit seinem Fahrrad die Schweinfurter Straße. Hier stürzte er ohne ersichtlichen Grund vom Fahrrad. Durch einen unbeteiligten Zeugen wurden die Polizei und der Rettungsdienst informiert. Bei der Aufnahme vor Ort konnte deutliches Schwanken und starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Da der Fahrradfahrer einen Alkoholtest verweigerte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und in der Polizeidienststelle durchgeführt. Im Anschluss konnte der Mann seinen Heimweg zu Fuß antreten. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Mehrere Unfallfluchten im Stadtgebiet

WÜRZBURG/STADTGEBIET. Zwei in der Stauferstraße abgestellte Fahrzeuge wurden in der Zeit zwischen Freitagabend um 22:00 Uhr und Samstagmorgen um 02:30 Uhr von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hierbei fuhr das Verursacherfahrzeug in das Heck des einen Geparkten und schob diesen in das davor geparkte Fahrzeug. Die Schadenshöhe an den beschädigten Fahrzeugen beträgt geschätzt 1000,- Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das Verursacherfahrzeug müsste einen erheblichen Schaden im Frontbereich aufweisen.

Am Freitagmittag stellte ein Verkehrsteilnehmer seinen VW Polo auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Nürnberger Straße in Würzburg ab. Während der Parkdauer (16:45 Uhr - 17:25 Uhr) wurde das Fahrzeug von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer im Bereich der Beifahrertüre beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt geschätzt 300,- Euro.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich bereits am Donnerstagabend um 18:25 Uhr in der Bismarckstraße. Hierbei wurde der ordnungsgemäß abgestellte Skoda durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Am Fahrzeug konnte ein Hinweis auf den Verursacher festgestellt werden. Dieser Hinweis wurde von einem unbekannten Zeugen angebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300,- Euro.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2230 entgegen.

Der Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg Land vom Samstag, 22. Oktober 2022

Verkehrsgeschehen

Vorfahrt missachtet

Höchberg, Lkr. Würzburg - Ein 60-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr am

Freitagmittag, gegen 13:30 Uhr, mit seinem Skoda die Leibnizstraße in

Höchberg. Im weiteren Verlauf wollte er auf die Heidelberger Straße einfahren,

übersah dabei jedoch ein dort befindliches vorfahrtsberechtigtes Taxi.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Berührung der beiden Fahrzeuge. Beide

Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens

wird auf ca. 6.000 EUR beziffert.

Kriminalitätsgeschehen

Festnahme nach Diebstahl von E-Zigaretten

Höchberg, Lkr. Würzburg - Am Freitagabend, gegen 19:30 Uhr, wurde ein Diebstahl von E-Zigaretten im Wert von ca. 320 ,- EUR aus einer Tankstelle, in der Leistenstraße in Höchberg, mitgeteilt. Die Täter wären auf der Flucht. Es wurde eine sofortige Fahndung mit Unterstützung der Zentralen Einsatzdienste Würzburg eingeleitet. Im weiteren Verlauf konnten zwei Tatverdächtige festgestellt werden, die zunächst fußläufig zu flüchten versuchten. Beide Personen konnten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Es handelte sich hierbei um zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren. Ein weiterer der Tat dringend verdächtiger 16-jähriger wurde wenig später durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Land ebenfalls vorläufig festgenommen. Die drei Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in

die Obhut ihrer Eltern gegeben.

Vorschaubild: © Pixabay (Symbolbild)