Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizei Würzburg-Stadt vom 31.07.2022

Kriminalitätsgeschehen

Mit Flasche gegen den Kopf geschlagen

WÜRZBURG/GROMBÜHL.

In einer Diskothek in der Gattingerstraße wurde ein 17-jähriger durch einen bislang Unbekannten am Kopf verletzt.

Der Geschädigte befand sich gegen 02.45 Uhr in der Disko, als er aus bislang ungeklärten Umständen heraus von einer unbekannten Person eine Flasche gegen den Kopf geschlagen bekam. Durch den Angriff wurde der junge Würzburger leicht verletzt und zur akuten Wundversorgung in eine Klinik verbracht.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

- Südländisches Erscheinungsbild

- Ca. 170 cm groß

- Ca. 20 Jahre alt

- Wellige Haare

- T-shirt mit der Aufschrift „Pegador“

Die Polizeiinspektion Würzburg Stadt übernahm die Ermittlungen zur Täterfeststellung.

Zeugen der Tathandlung werden um sachdienliche Hinweise unter 0931/457-2230 gebeten.

Diebstahl von hochwertigen Fahrzeugteilen

Würzburg/Sanderau

Im Zeitraum des 29.07.22, 22.00 Uhr, bis zum 30.07.22, 06.00 Uhr, betraten bislang unbekannte Personen die Außenfläche eines Autohauses in der Randersackerer Straße.

Dort gingen Tatverdächtigen einen hochwertigen Geländewagen an, montierten beide Frontscheinwerfer ab und entwendeten diese.

Der Beuteschaden wird bislang auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Würzburg Stadt übernahm die Ermittlungen zur Täterfeststellung.

Zeugen der Tathandlung werden um sachdienliche Hinweise unter 0931/457-2230 gebeten.

Verkehrsgeschehen

Trunkenheitsfahrt endet auf dem StraBa-Gleis

Gegen 01.30 Uhr stellten Beamte der Polizeiinspektion Würzburg Stadt einen PKW Opel auf den StraBa-Gleisen in der Mergentheimer Straße fest.

Um das Fahrzeug herum standen fünf teils stark alkoholisierte Personen, von denen jeder Einzelne die Fahrereigenschaft verleugnete und keine Angaben dazu machen wollte, wie denn das Fahrzeug auf die Gleise kam.

Nach entsprechender Ankündigung aller erforderlichen Maßnahmen zur Feststellung des Fahrzeugführers in der Gruppe, überkam diesen dann letztlich die Vernunft und er räumte die Trunkenheitsfahrt ein.

Eine Atemalkoholanalyse vor Ort ergab einen Wert von umgerechnet 1,12 Promille.

Nach erfolgter Sicherstellung des Führerscheins wurde eine Blutentnahme veranlasst.

Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.



Unter Drogeneinfluß vor der Polizei geflüchtet

Um 19.35 Uhr sollte Pkw Renault im Bereich der Friedensbrücke zur Verkehrskontrolle angehalten werden.

Als der Fahrzeugführer offensichtlich bemerkte, dass das Dienstfahrzeug hinter ihm wendete um die Anhaltung einzuleiten, beschleunigte er sein Fahrzeug und bog schnell immer wieder in verschiedene Straßen ab. Auf der Talavera konnte das Fahrzeug mit nicht angepasster Geschwindigkeit letztlich gestoppt werden.

Im Zuge der nun durchgeführten Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer akut unter dem Einfluss von illegalen Betäubungsmitteln stand.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst.

Pressebericht der Polizei Würzburg-Land vom 31.07.2022

Diebstahlsdelikte

Kürnach, Lkrs. Würzburg - In der Nacht vom 29.07.2022 auf den 30.07.2022 verschafften sich bislang unbekannte Täter widerrechtlichen Zugang zu einem Firmengelände am Wachtelberg. Hier wurde an mehreren abgestellten Fahrzeugen Kraftstoff abgezapft und eine Reiningungsmaschine entwendet. Es entstand Sachschaden von ca. 500,- Euro, der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 erbeten.

Reichenberg, Lkrs. Würzburg - Auf einem Betriebsgelände in der Georg-Heinrich-Appl-Straße, kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zum Aufbruch von mehreren Firmenfahrzeugen. Die bislang unbekannten Täter gelangten zu Fuß auf das Areal und öffneten die hier abgestellten Fahrzeuge gewaltsam. Zielrichtung des Aufbruchs waren hochwertige Arbeitsmaschinen, welche entwendet wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000,- Euro. Der Beuteschaden wird auf ca. 9.000,- Euro geschätzt. Hinweise an die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 erbeten.

Unfallflucht

Reichenberg, Lkrs. Würzburg - Im Zeitraum vom 29.07.2022, 12:00 Uhr, bis 30.07.2022, 08:00 Uhr, kam es in der Straße Unterer Weinberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Straßenrand geparkter Pkw wurde hierbei an der Fahrerseite beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3.000,- Euro geschätzt. Hinweise an die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 erbeten.

Pressebericht der Polizei Würzburg-Stadt vom 30.07.2022

Kriminalitätsgeschehen

Regenfallrohr entwendet - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/INNENSTADT. Im Zeitraum von Freitag den 15.07.2022, bis Donnerstag den 28.07.2022, wurde in der Dominikanergasse ein an der Hauswand montiertes 1,5 Meter langes Regenabflussrohr durch einen unbekannten Täter entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Scheibe eingetreten

WÜRZBURG/INNENSTADT. Donnerstagnacht wurde um 01:15 Uhr die Scheibe eines Lokals in der Sanderstraße von einem unbekannten Täter eingetreten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Beifahrerseite Kfz beschädigt

WÜRZBURG/STEINBACHTAL. Freitagabend wurde im Zeitraum von 19:45 Uhr bis 22:45 Uhr, ein Pkw im Steinbachtal beschädigt. Bei dem ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug wurde die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Diebstahl und Sachbeschädigung und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu den oben genannten Vorfällen möglich sind, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Verkehrsunfallflucht im Innenstadtbereich - wer kann Hinweise geben?

WÜRZBURG/INNENSTADT. Im Laufe des Freitags, in der Zeit von 08:45 Uhr bis 17:45 Uhr, wurde der ordnungsgemäß geparkte Pkw der Geschädigten in der Pleichertorstraße beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den linken Außenspiegel, wodurch ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro entstanden ist. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zum Vorfall möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Betrunkener Radfahrer im Stadtgebiet unterwegs

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Samstagmorgen gegen 04:00 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt einen 21-jährigen Radfahrer in der Bahnhofstraße. Hierbei konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden, ebenso hatte der Fahrer eine verwaschene Aussprache und schwankte leicht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Der Beschuldigte wurde zur Blutentnahme in ein Würzburger Klinikum verbracht. Nach Beendigung aller Maßnahmen konnte er den Nachhauseweg zu Fuß antreten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Pressebericht der Polizei Würzburg-Land vom 30.07.2022

Fahrrad gestohlen

Zell a. Main, Lkr. Wü – Im Laufe der letzten Woche ist ein Fahrrad in der Küsterbergstraße aus einem Carport entwendet worden. Der Wert wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Es handelt sich um ein schwarz-weißes Rad der Marke Winora, Typ Paris. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630.

Verkehrsunfallflucht

Kürnach, Lkr. Wü - Am Freitag in der Zeit zwischen 05:00 Uhr und 16:00 Uhr wurde ein geparkter Lkw im Industriepark angefahren. Der linke Außenspiegel ist so beschädigt worden, dass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630.





Vorschaubild: © David Inderlied/dpa/Illustration