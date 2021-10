Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom Sonntag, 10.10.2021

Kriminalitätsgeschehen

Mehrere Körperverletzungen im Würzburger Nachtleben

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Sonntag, gegen 03:30 Uhr, geriet ein 23-jähriger Würzburger in der Kaiserstraße mit zwei unbekannten Männern in Streit. Im Zuge dessen schlug zumindest einer der Unbekannten dem jungen Mann ins Gesicht. Täterbeschreibung:

1. unbekannter Täter:

- Ca. 20 Jahre alt,

- kurze lockige Haare,

- bekleidet mit einer Jeansjacke,

- er trug weiße In-ear-Kopfhörer

Zum zweiten Unbekannten ist nur bekannt das er ca. 20 Jahre alt gewesen sein soll.

Am Sonntag, gegen 02:50 Uhr, kam es in der Haugerpfarrgasse zu einer weiteren Körperverletzung. Hierbei wurde ein 24-jähriger Würzburger mittels Faustschlag im Gesicht verletzt. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht. Beschreibung:

- Männlich, bekleidet mit schwarzem T-shirt, schwarzer Hose, Cap, Halskette, weiße Turnschuhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, unter der Tel-Nr. 0931/457-2230, entgegen.

Des Weiteren wurden am Sonntag, um 02:10 Uhr, zwei Landkreisbewohner im Alter von 36 und 32 Jahren von einem 20-jährigen Würzburger unvermittelt in der Domstraße angegriffen. Zunächst schlug der Täter dem 36-jährigen mit der Faust ins Gesicht, wonach dieser zu Boden ging und bewusstlos liegen blieb. Anschließend schlug er dem 32-jährigen ebenso mit einem Faustschlag ins Gesicht, so dass dieser ebenfalls zu Boden fiel.

Der Täter wollte im Anschluss weiter auf einen der am Boden liegenden Männer einwirken, konnte allerdings von seinen Begleitern zurückgehalten werden. Der Täter flüchte anschließend in Richtung unterer Markt, konnte allerdings noch in Tatortnähe von einer herbeigerufenen Streife angetroffen werden.

Der Tatverdächtige wurde aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung und seines aggressiven Verhaltens in Sicherheitsgewahrsam genommen. Zudem wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme beim Beschuldigten angeordnet.

Die Geschädigten mussten aufgrund ihrer Verletzungen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Sonntagmorgen wurde der Beschuldigte aus dem Gewahrsam entlassen.

