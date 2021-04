Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht vom 11.04.2021 der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt

Kriminalitätsgeschehen

Ladendieb beleidigt Verkaufspersonal

WÜRZBURG/ZELLERAU Nachdem am Samstagvormittag ein 50-jähriger Mann in einem Einkaufsmarkt in der Mainaustraße dabei beobachtet werden konnte, wie er mehrere Gegenstände am Kassenbereich vorbei schmuggelte ohne diese zu bezahlen, wurde er beim Verlassen des Marktes vom Personal angesprochen und aufgehalten. Während der Wartezeit bis zum Eintreffen der Polizei beleidigte der Mann mehrfach das anwesende Personal. Neben einer Anzeige wegen Ladendiebstahl muss der Mann nun auch noch mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen.

Autos beschädigt

WÜRZBURG/INNENSTADT Im Zeitraum vom 05.04.21 bis 10.04.21 wurde ein in der Hofstallstraße angestellter Pkw Audi von einem bisher unbekannten Täter verkratzt. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt.

Ein weiteres Fahrzeug wurde im Zeitraum zwischen 08.04.21 und 10.04.21 beschädigt, das in der Unterdürrbacher Straße geparkt war. Der Täter blieb bisher unbekannt. Der Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Betrunken vom Fahrrad gestürzt

WÜRZBURG/FRAUENLAND Am Sonntag um 01:15 Uhr kam es auf dem Radweg entlang des Südrings zu einem Sturzgeschehen.

Ein 31-jähriger Radfahrer stürzte mit seinem Rad zu Boden. Dabei verletzte er sich und musste medizinisch behandelt werden. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet und vollzogen. Dem Fahrer droht nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

E-Scooter unter Alkoholeinfluss gefahren

WÜRZBURG/INNENSTADT Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr wurde in der Franz-Rauhut-Straße ein Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde bei ihm Alkoholgeruch festgestellt. Da das Ergebnis eines Atemalkoholtests deutlich zu hoch war, musste sich der 17-jährige Mann einer Blutentnahme unterziehen. Es erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Fahren unter Drogeneinfluss

WÜRZBURG/GROMBÜHL Der Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss ergab sich bei einer am 10.04.21 um 21:30 in der Scharoldstraße durchgeführten Fahrzeugkontrolle einer 23-jährigen Verkehrsteilnehmerin. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Weiter wurde bei ihr im Fahrzeug noch eine Kleinmenge von Betäubungsmitteln aufgefunden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Neben einer Strafanzeige wegen Besitz von Betäubungsmitteln erwartet sie noch eine Verkehrsordnungswidrigkeiten wegen des Verdachts des Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel.

Unfall mit Verletzten

WÜRZBURG/HEIDINGSFELD Zu einem Auffahrunfall mit Verletzten kam es am 10.04.21, gegen 10:05 Uhr, in der Seilerstraße. Ein nachfolgender Pkw-Führer übersah das Abbremsen eines vorausfahrenden Pkws und fuhr auf das Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurde eine 51-jährige Fahrzeugführerin verletzt. Sie wurde mit leichteren Verletzungen in ein Würzburger Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 5500 Euro.

