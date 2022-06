Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Land vom 26.06.2022

Diebstahl aus Herrenumkleide

Rottendorf, Lkr Wü - Auf der Abi-Party von Freitag auf Samstag wurden aus der Herrenumkleide der Erasmus-Neustetter-Halle Gegenstände durch einen unbekannten Täter entwendet. Der Beuteschaden dürfte sich auf ca. 100 Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Land vom 25.06.2022

Unfallflucht

Gerbrunn, Lkr Wü - Am Freitag, zwischen 00:00 Uhr und 13:30 Uhr, wurde in der Georg-Heppel-Straße ein, dort geparkter, schwarzer Mercedes, angefahren. Hierbei wurde die hintere linke Seite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 25.06.2022

Verkehrsgeschehen

Fahrten unter Alkoholeinfluss

WÜRZBURG/ZELLERAU. Am Samstagmorgen, gegen 04:00 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in der Mainaustraße ein Pkw-Fahrer auf, welcher deutliche Schlangenlinien fuhr und mehrmals in die Gegenfahrbahn geriet. Er wurde einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Bei dem 28-jährigen Pkw-Fahrer wurde die Weiterfahrt unterbunden und von einem Arzt eine Blutentnahme durchgeführt. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im

Verkehr.

WÜRZBURG/INNENSTADT. Auch im Friedrich-Ebert-Ring wurde gegen 01:15 Uhr ein 34-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein aufgrund des wahrgenommenen Alkoholgeruches durchgeführter Atemalkoholtest, ergab einen Wert von 0,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Betroffene mit zur Polizeidienststelle genommen, um einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest durchzuführen. Auch dieser Test ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Folglich erwarten den Herren nun eine Bußgeldanzeige und ein Fahrverbot.

Vorschaubild: © David Inderlied/dpa/Illustration