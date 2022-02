Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 05. Februar 2022

Kriminalitätsgeschehen

Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

Unfallflucht im Stadtgebiet

WÜRZBURG/Versbach. Am 04.01.2022 gegen 13:00 Uhr kam es in der Versbacher Straße zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Grund war ein herrenloser Hund, der die Fahrbahn überquerte und so ein Bremsmanöver verursacht hatte. Bei dem Aufprall wurde die 45-jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Bei dem herrenlosen Hund handelt es sich um einen schwarzen Mischlingshund mit längerem Fell und einem rotem Halsband.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall bzw. dem Hundehalter möglich sind, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss

WÜRZBURG/Stadtgebiet. In der Nacht von Freitag auf Samstag mussten sechs Verkehrsteilnehmer durch Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt beanstandet werden. Bei den durchgeführten Kontrollen stellte sich heraus, dass bei drei Pkw-Fahrern sowie drei E-Scooter-Fahrern die Fahrtüchtigkeit aufgrund Alkohol- und Drogenkonsums nicht mehr gewährleistet war. Die sechs Verkehrsteilnehmer mussten den Nachhauseweg zu Fuß antreten. Die Fahrzeugführer müssen mit einem Bußgeldverfahren sowie einem Fahrverbot rechnen.

