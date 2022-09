Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizei Würzburg-Stadt vom 17.09.2022

Kriminalitätsgeschehen

WÜRZBURG/VERSBACH. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden an der Kapelle am Feldweg in der Verlängerung der Straße Zum Tännig mehrere Statuen beschädigt. Die Scherben der vier Madonnen befanden sich hierbei im unmittelbaren Umfeld. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 18:30 Uhr und Freitag, 08:30 Uhr.

WÜRZBURG/STEINBACHTAL. Zwischen dem 09.09.22 und dem 13.09.22 wurde das Mountainbike eines Würzburgers in der Leistenstraße gestohlen. Das schwarz-weiße Fahrrad der Marke CARVER, Modell Pure 150, war im besagten Zeitraum an einem Fahrradständer abgeschlossen abgestellt und wurde von einem bislang unbekannten Täter entfernt.

Der Wert des Fahrrades wurde vom Eigentümer mit rund 500 Euro angegeben.

Wer Hinweise in Zusammenhang mit der Sachbeschädigung oder dem Diebstahl geben kann, wird ebenfalls gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

WÜRZBURG/ZELLERAU. Unter Alkoholeinfluss stand der Verursacher eines Verkehrsunfalls der sich am Samstagmorgen gegen 01:15 Uhr auf den Mainwiesen ereignete. Der Fahrer eines Pkw VW fuhr zunächst über die Brücke der deutschen Einheit und fiel hierbei einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt aufgrund seiner Fahrweise auf. Bei Erblicken des Streifenfahrzeuges bog der Fahrzeugführer zunächst in die Mainaustraße und schließlich auf die Mainwiesen ab. Dort verunfallte der 24-Jährige Würzburger in der Nähe des Viehmarktparkplatzes am dortigen Wasserbecken. Am Pkw des Fahrzeugführers entstand Totalschaden. Am genannten Wasserbecken entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test vor Ort ergab 0,68 Promille. Aus diesem Grund musste sich der Unfallverursacher einer Blutentnahme unterziehen und die Weiterfahrt wurde unterbunden. Des Weiteren wurde der Führerschein des Beschuldigten sichergestellt.

WÜRZBURG/GROMBÜHL. Am Freitag, gegen 13:00 Uhr, kam es im Bereich der Nordtangente zu einem Zusammenstoß zwischen einem Sattelzug MAN und einem Pkw der Marke Daimler.

Die 52-jährige Fahrzeugführerin befuhr zum Unfallzeitpunkt die Ständerbühlstraße auf dem rechten Fahrstreifen, während sich der 39-jährige Führer der Sattelzugmaschine auf dem linken Fahrstreifen befand. Während des Fahrstreifenwechsels übersah der Führer der Sattelzugmaschine den neben ihm fahrenden PKW, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Die leicht verletzte Pkw-Fahrerin begab sich im Anschluss an die Unfallaufnahme in ärztliche Behandlung. Beim Unfall entstand ein Gesamtschaden von knapp 6000 Euro.

Pressebericht der Polizei Würzburg-Land vom 17.09.2022

Verkehrsgeschehen

Veitshöchheim. Am Freitag gegen 18:45 Uhr befuhr eine 73 jährige Frau mit ihrem Pkw die Günterslebener Straße. Hierbei übersah sie aufgrund der tiefstehenden Sonne eine Verkehrsinsel und überfuhr diese. Hierbei wurden der Pkw sowie zwei Verkehrszeichen beschädigt. Insgesamt entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500 Euro.

