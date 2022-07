Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 09.07.2022

Kriminalitätsgeschehen

Kleinkraftrad entwendet - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/INNENSTADT. Im Zeitraum vom 01.07.22 bis 06.07.22 entwendete ein bisher unbekannter Täter ein graues Kleinkraftrad der Marke Jinan Qingqi Motorycle, welches auf einem Parkplatz in der Rosenstraße abgestellt war. Der Beuteschaden wird auf ca. 300 Euro beziffert.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und sucht Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Im Streit Pkw-Scheibe eingeschlagen

WÜRZBURG/Heidingsfeld. Im Ausklang eines Streits mit seiner Freundin beschädigte ein 16-jähriger Täter die Windschutzscheibe eines in der Winterhäuser Straße geparkten Pkws, so dass ein nicht unerheblicher Schaden entstand. Vor Ort wollte sich der verantwortliche Täter der Sachverhaltsaufnahme entziehen und musste mit Gewalt festgehalten werden. Im Anschluss wurde er seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Mehrere Pkws angegangen und beschädigt

WÜRZBURG/Frauenland. Zunächst wurde in der Schlörstraße in der Nacht vom 06.07.22 auf den 07.07.22 ein geparkter Pkw Ford von einem unbekannten Täter zerkratzt. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro.

In der darauffolgenden Nacht wurden zwischen 03 Uhr und 04 Uhr mehrere Pkws beschädigt, die in der Rottendorfer Straße geparkt werden. Insgesamt wurden bei vier Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten. Der Gesamtschaden beträgt etwa 1100 Euro.

Frau in der Straßenbahn beleidigt

WÜRZBURG/Innenstadt. Am 07.07.22, gegen 08:23 Uhr, wurde eine junge Frau in der Straßenbahnlinie 5 im Bereich vom Dom bis zum Hauptbahnhof auf sexueller Basis beleidigt. Der Täter wurde durch die Geschädigte wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, Vollbart, Zopf/Pferdeschwanz, blaue Jeans, dunkles T-Shirt und er führte eine grüne Plastikflasche mit.

Da der Vorfall erst im Nachgang angezeigt wurde, war eine Fahndung nicht möglich.

WÜRZBURG/Innenstadt. In der Nacht vom 07.07.22 auf den 08.07.22 wurde in der Heinestraße die Hauswand eines Anwesens mit Farbe beschmiert. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Bisher kein Täterhinweis vorhanden.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Unfallfluchten im Stadtgebiet

WÜRZBURG/Lindleinsmühle. Am 08.07.22, zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr, wurde in der Bayernstraße ein geparkter Pkw Opel angefahren und am Heck beschädigt. Vom Verursacher ist bisher nichts bekannt. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am 08.07.22 um 15:40 Uhr in der Zellerau im Bereich Georg-Eydel-Straße. Ein geparkter Pkw Toyota wurde von einem grünen VW Transporter angefahren und beschädigt. Das Tatfahrzeug konnte vor Ort aufgefunden, jedoch war der Fahrer nicht mehr anzutreffen.

Es entstand ein Schaden von 500 Euro. Weitere Ermittlungen sind nötig.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fahrt unter Einfluss von Drogen

WÜRZBURG/Versbach. Am 08.07.22 gegen 18:15 Uhr wurde im Bereich Greinbergknoten ein Pkw Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Dabei konnten beim Fahrer Anzeichen gefunden werden, die auf den Konsum von berauschenden Mitteln hinwiesen. Der 39-jährige Betroffene musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Er muss mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

WÜRZBURG/Grombühl. Am 09.07.22, gegen 0:20 Uhr, wurde in der Grombühlstraße ein Pkw Fahrer angehalten und kontrolliert. Da bei ihm Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, unterzog er sich einen Atemtest. Das erbrachte Ergebnis war über 0,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Ihn erwartet ein Fahrverbot und ein Bußgeld.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Land vom 09.07.2022

Verkehrsgeschehen:

Ein Motorrad im Kornfeld

Leinach, Lkr. Wü - Freitagnachmittag kurz nach 17 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Motorrad die Staatsstraße 2310 von Leinach in Richtung Greußenheim. Aus bis noch ungeklärter Ursache kam er mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab und erst nach 50m in einem Kornfeld zum Liegen. Hierbei verletzte sich der Fahrer und wurde mit Verdacht auf eine Ellbogenprellung in das Juliusspital verbracht. Am

Motorrad entstand ein geschätzter Schaden von ca. 2.000 Euro. Schaden am Kornfeld entstand nicht.

Geparkter Pkw beschädigt

Margetshöchheim, Lkr. Wü - Die Geschädigte stellte ihren Pkw VW Golf am Montag in der Straße Am Scheckert auf Höhe der Hausnummer 36 ab. Als sie am Freitag zu ihrem Pkw kam, stellte sie einen frischen Schaden rechtsseitig am Heck fest. Der Schaden wird auf ca. 350 Euro geschätzt. Ein möglicher Unfallverursacher hat sich bis dahin noch nicht bei der Geschädigt gemeldet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630.

