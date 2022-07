Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 2.7.2022

19-Jährige begrapscht

WÜRZBURG/ZELLERAU. Am Freitagabend wurde auf der Talavera eine 19-Jährige begrapscht. Die junge Frau hielt sich gegen 20.30 Uhr an der Steckerlfischbude auf dem Kiliani-Volksfest auf. Hierbei schlug ihr ein unbekannter Mann mit der flachen Hand auf den Po. Im Anschluss lief der Täter in Begleitung einer Frau und einem weiteren Mann davon. Die Begleiterin des Unbekannten versuchte noch zu beschwichtigen und spielte den Vorfall herunter. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 50-60 Jahre alt, dunkle, nach hinten gegelte Haare, bekleidet mit blauer Jacke.

Mehrere Fahrzeuge beschädigt

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am frühen Samstagmorgen wurden in der Rotkreuzstraße mehrere Fahrzeuge beschädigt. Kurz nach 04.00 Uhr hörte eine 61-jährige Anwohnerin auf Höhe der Hausnummer 16 laute Knallgeräusche. Als sie aus dem Fenster sah, stellte sie zwei junge Männer fest, die sich an einem Pkw zu schaffen machten. Im Anschluss setzten sie ihren Weg fort und die Mitteilerin hörte weitere Schläge. Bei der Überprüfung vor Ort wurden drei Pkw mit beschädigten Außenspiegeln und ein umgeworfener Roller festgestellt. Der Schaden wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt. Von den beiden Tätern ist lediglich bekannt, dass sie etwa 20 Jahre alt sind.

Airpods entwendet

WÜRZBURG/ZELLERAU. Am frühen Samstagmorgen wurden an der Straßenbahnhaltestelle „Talavera“ Airpods entwendet. Der 22-jährige Geschädigte saß alleine an der Haltestelle und hörte Musik. Hierbei kam eine Personengruppe von sechs Männern und einer Frau hinzu und einer der Männer nahm dem jungen Mann die Airpods aus den Ohren. Im Anschluss rannte der Täter davon. Die entwendeten Apple Airpods Pro haben einen Wert von etwa 180 Euro. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 18 Jahre alt, kräftig, kurze Haare.

Geldbörse entwendet

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Freitagvormittag wurde in der Domstraße eine Geldbörse entwendet. Der 85-jährige Geschädigt hielt sich gegen 09.30 Uhr in einer dortigen Bankfiliale auf. Er hob Bargeld ab, steckte im Anschluss seinen Geldbeutel in die Gesäßtasche und verließ die Bank. Als er unmittelbar danach in die Schustergasse ging, bemerkte er bereits das Fehlen seiner Brieftasche. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.250 Euro. Hinweise auf den Täter liegen keine vor.

Fahrzeugteile entwendet

WÜRZBUG/LENGFELD. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden an zwei Fahrzeugen einer Autovermietung im Friedrich-Bergius-Ring Fahrzeugteile entwendet. Der 39-jährige Mitteiler stellte am Freitagmorgen fest, dass an den geparkten Fahrzeugen der Marke Mercedes-Benz Außenspiegel und Nebelscheinwerfer abgebaut und entwendet wurden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Hinweise auf den Täter liegen keine vor.

Mit entwendeten Karten Zigaretten gezogen

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Freitagmittag zog ein Unbekannter an einem Zigarettenautomaten in der Sterngasse mehrere Zigarettenschachteln mit entwendeten EC- und Kreditkarten. Einem 76-jährigen Zeugen fiel gegen 11.30 Uhr am Zigarettenautomaten ein unbekannter Mann auf, der mit verschiedenen Karten eine Vielzahl an Zigarettenschachteln kaufte und in einem gelben Stoffbeutel verstaute. Als der Täter weiter ging, fand der Mitteiler neben dem Automaten mehrere Bankkarten. Diese wurden gegen 10.45 Uhr in der Eichhornstraße aus einem unverschlossenen Pkw entwendet. Der genaue Schaden ist bisher noch nicht bekannt. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 55 Jahre alt, 170 cm groß, schlank, Südländer, kurz Haare, Haarkranz, Vollbart.

Wer Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230 zu melden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Land vom 2.7.2022

Sachbeschädigung am Landkreisgymnasium

Veitshöchheim, Lkr. Wü – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, wurde in der Günterslebener Straße das Landkreisgymnasium sowie das dahinter liegende Sportzentrum von unbekannten Tätern mit Schriftzügen und Beleidigungen besprüht. Weiterhin wurde eine Fluchttüre beschädigt. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von mindestens 3000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Kirchheim, Lkr. Wü - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle, am Samstag, um 00:55 Uhr, wurde bei dem 26-jährigen Fahrer eines blauen Opels Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,27 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld, sowie ein Fahrverbot.

Trotz Fahrverbot mit Pkw unterwegs

Kist, Lkr. Wü - In der Hauptstraße, wurde am Freitag, gegen 18:45 Uhr ein 38-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass gegen ihn ein rechtskräftiges Fahrverbot vorliegt. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden und eine Strafanzeige wegen Fahrens trotz Fahrverbot wird erstattet.

Bei Kontrolle nicht zugelassenes Elektroschockgerät aufgefunden

Randersacker, Lkr. Wü - Am Samstag, wurde um 00:20 Uhr, in der Ochsenfurter Straße bei einer Personenkontrolle eines 30-jährigen festgestellt, dass dieser ein nicht zugelassenes Elektroschockgerät (ohne PTB-Zeichen) mit sich führte. Dieses wurde zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt. Eine Strafanzeige wegen Verstoß nach dem Waffengesetz wird erstattet.

Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Uettingen, Lkr. Wü - Am Freitag, gegen 22:45 Uhr, wurden bei einem Verkehrsunfall auf der B 8, mit zwei beteiligten Pkw, drei Personen verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30000 Euro.

Ein 30-jähriger Citroën-Fahrer, befuhr die B8 von Uettingen kommend in Richtung Roßbrunn und wollte nach links, in Richtung Greußenheim abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Daimler, der von Roßbrunn kommend in Richtung Uettingen unterwegs war. Durch den Verkehrsunfall wurde der Fahrer des Citroën, sowie die beiden Insassen des Daimlers verletzt und in Würzburger Krankenhäuser gebracht. Beide Pkw waren durch den Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Verkehrsunfall sind weiterhin die Freiwillige Feuerwehr Uettingen sowie die Straßenmeisterei im Einsatz gewesen.

Vorschaubild: © David Inderlied/dpa/Illustration