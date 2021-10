Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 31.10.2021

Verkehrsgeschehen

Geparkten PKW angefahren und geflüchtet

WÜRZBURG/INNENSTADT. Ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrad der Schönleinstraße geparkter, weißer Audi wurde am frühen Samstagabend durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Bei der Rückkehr zum Parkplatz auf Höhe der Hausnummer 7, stellte die Halterin Lackabsplitterungen an der linken Seite der Heckstoßstange ihres Fahrzeuges fest. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser beläuft sich auf circa 500.00 EUR.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise möglich sind, sich unter Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 30.10.2021

Verkehrsgeschehen

Betrunken vom Fahrrad gefallen

WÜRZBURG/INNENSTADT.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg Stadt konnte gegen 03.00 Uhr einen 21-jährigen Würzburger auf seinem Fahrrad fahrend feststellen. Der junge Mann musste seine Fahrt verkehrsbedingt an einer Ampel auf dem Haugerring stoppen. Hierbei verlor die Person das Gleichgewicht und stürzte mit seinem Fahrrad noch vor der Lichtzeichenanlage auf die Fahrbahn.

Der Grund für den Gleichgewichtsverlust wurde im Verlauf der sich an den Sturz anschließenden Kontrolle der Person ersichtlich. Eine Atemalkoholanalyse ergab vor Ort einen Wert von umgerechnet fast 2 Promille. Die Person wurde einer Blutentnahme unterzogen und das Fahrrad temporär sichergestellt. Den Gestürzten erwartet nun ein Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.

Vorschaubild: © fsHH/Pixabay