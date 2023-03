Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Der Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 05.03.2023

Kriminalitätsgeschehen

Verstöße nach dem Waffengesetz festgestellt

WÜRZBURG/Innenstadt. Am Samstag, den 04.03.23, wurde zunächst gegen 16:00 Uhr bei einer Kontrolle am Kranenkai bei einem 14-jährigen Jungen ein Einhandmesser aufgefunden. Es wurde sichergestellt. Der Junge wurde an seine erziehungsberechtigte Mutter übergeben. Er muss mit einer Anzeige rechnen.

Gegen 19:00 Uhr wurde bei einer Kontrolle im Ringpark bei einem 34-jährigen Mann ein Butterflymesser festgestellt. Das verbotene Messer wurde sichergestellt, der Mann muss mit einer Strafanzeige rechnen. Verkehrsgeschehen.

Mehrere Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss festgestellt

WÜRZBURG/Stadtgebiet. Am 05.03.23 wurde zunächst gegen 01:35 Uhr in der Schweinfurter Straße ein19-jähriger E-Scooterfahrer einer Kontrolle unterzogen. Da bei ihm durch einen Atemalkoholtest ein Alkoholisierungsgrad von mehr als 1,1 Promille festgestellt wurde, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

Gegen 02:45 Uhr wurde im Bereich Friedrich-Ebert-Ring ein 27-jähriger E-Scooterfahrer unter Alkoholeinfluss festgestellt. Nachdem bei einem Atemtest mehr als 0,5 Promille angezeigt wurden, musste er die Fahrt beenden.

In der Gattinger Straße wurde um 03:05 Uhr ein 36-jähriger PKW-Fahrer mit einem Alkoholwert von mehr als 1,1 Promille kontrolliert. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, der Führerschein wurde sichergestellt.

Nicht unter Alkoholeinfluss, sondern unter dem Einfluss anderer berauschender Mittel stand ein 19-jähriger PKW-Fahrer, der um 03:10 Uhr ebenfalls in der Gattinger Straße einer Kontrolle unterzogen wurde. Bei dem Fahrer musste ebenfalls eine Blutentnahme durchgeführt werden.

Der Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Land vom 05.03.2023

Einnahmen aus LKW gestohlen

Reichenberg, Lkr. Würzburg - Am Samstag, gegen 06:50 Uhr, parkte der Fahrer einer Bäckerei den verschlossenen, firmeneigenen Lieferwagen vor einem Verbrauchermarkt in der Bahnhofstraße in Reichenberg. Anschließend betrat er das Geschäft. Dies nutzte eine bislang unbekannte Person aus, um das Fahrzeug aufzubrechen und Wertgegenstände aus dem Fahrzeug zu entwenden. Der Diebstahl wurde erst bei der Rückkehr des Angestellten entdeckt.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land bittet in diesem Fall um Hinweise hinsichtlich verdächtiger Personen, welche sich im Umfeld des Lieferwagens aufhielten und Fahrzeugen, welche mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten.

Reifen eines PKW mutwillig beschädigt

Veitshöchheim, Lkr. Würzburg - Im Zeitraum von Freitag bis Samstag, 14:00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person den Reifen eines in der Danziger Straße in Veitshöchheim geparkten, grauen PKW BMW mittels einer Schraube. Der Schaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt.

Versuchter Einbruch in Apotheke

Veitshöchheim, Lkr. Würzburg - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:30 Uhr, wurde ein Anwohner in der Kirchstraße in Veitshöchheim durch laute Schlaggeräusche aufgeschreckt. Als er nachsah, konnte er mehrere Personen feststellen, welche augenscheinlich versuchten, die Schiebetüre einer Apotheke vor Ort aufzubrechen. Der Anwohner verständigte geistesgegenwärtig die Polizei, ohne die Täter aufzuschrecken.

Im Rahmen der Fahndung nach den Tätern, welche sich zwischenzeitlich nach erfolglosem Versuch vom Tatort entfernt hatten, konnte ein Tatverdächtiger im Ortsgebiet Veitshöchheim festgenommen werden. Zumindest ein weiterer Täter konnte unerkannt entkommen.

Er wird beschrieben als: männlich, ca. 20 Jahre alt, schlank, bekleidet mit einer türkisfarbenen Jacke.

Der Sachschaden vor Ort wird auf ca. 2500 Euro geschätzt. Die Täter konnten nicht in die Apotheke gelangen.

Verkehrsgeschehen

Unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen verunfallt

Kist, Lkr. Würzburg - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 05:40 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Ford-Fahrer die B 27 von Höchberg kommend in Fahrtrichtung Kist. Am Kreisverkehr zur Auffahrt BAB 3 konnte der Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen/einlenken und fuhr geradeaus in den Kreisverkehr ein. Hier überfuhr er die Mittelinsel und kam im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stehen. Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Fahrzeugführer im Umfeld. Durch den Unfall verletzte sich die Person leicht, meldete den Unfall jedoch zunächst nicht. Die Polizei wurde anschließend durch einen weiteren Verkehrsteilnehmer verständigt, welcher auf die Situation aufmerksam wurde.

Die Polizeistreife konnte bei dem o.g. Unfallverursacher im Rahmen der Unfallaufnahme Anhaltspunkte feststellen, welche auf den Einfluss von Alkohol sowie Drogen hinwiesen.

Der Fahrzeugführer musste die Polizeistreife zur Durchführung einer Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Ihn erwartet ein Strafverfahren aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 15 000 Euro.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Würzburg-Land um Hinweise, das Fahrverhalten des grauen Ford mit MGH- Kennzeichen, vermutlich aus dem Stadtgebiet Würzburg heraus, betreffend.

In allen o.g. Fällen bittet die Polizei Würzburg-Land um Hinweise unter Tel. 0931/457-1630 oder Email: pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de

Der Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 04.03.2023

Kriminalitätsgeschehen

Schaufensterscheibe eingeschlagen

WÜRZBURG/ ZELLERAU In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen zwei noch unbekannte Männer die Schaufensterscheibe einer in der Zeller Straße in Würzburg ansässigen Immobilien-Firma ein. Eine zufällig vor Ort anwesende, aber nicht im Dienst befindliche Polizeibeamtin beobachtete den Vorgang und verständigte daraufhin die zuständige Polizeidienststelle. Die Täter konnten im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nicht festgestellt werden.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise

zum Vorfall geben können, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Akku-Diebstahl

WÜRZBURG/ INNENSTADT Die Mitarbeiterin einer in der Schönbornstraße in Würzburg befindlichen Firma stellte am vergangenen Freitag ihr E-Bike vor dem dortigen Mitarbeitereingang ab. Als sie nach der Arbeit den Nachhauseweg antreten wollte, musste sie feststellen, dass an ihrem abgeschlossenen Rad der Akku entwendet wurde.

Hinweise zu etwaigen Tätern gibt es bislang keine. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Diebstahl eines Fahrrades

WÜRZBURG/ ZELLERAU Am Freitagabend stellte der Besitzer eines Lastenfahrrades dieses an der Straßenbahnhaltestelle vor dem Waschsalon „Das Waschhaus“ in der Frankfurter Straße ab. Als er den Waschsalon wieder verließ, befand sich das Fahrrad nicht mehr am besagten Abstellort. Auch im Nahbereich konnte es nicht festgestellt werden, so dass davon ausgegangen werden muss, dass das Rad unberechtigt entwendet wurde.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Auf frischer Tat entdeckt - versuchte Sachbeschädigung

WÜRZBURG/ INNENSTADT Am späten Freitagabend konnte ein Polizeibeamter in seiner Freizeit beobachten, wie eine männliche Person gerade dabei war, das Schild einer Bushaltestelle in der Bismarckstraße zu beschädigen. Der Beamte versetzte sich umgehend in den Dienst, stellte den Täter und übergab diesen schließlich an die herbeigerufenen Beamten der zuständigen Polizeidienststelle.

Sachbeschädigung an Pkw

WÜRZBURG/ LENGFELD Am Freitagnachmittag wurde der Reifen eines in der Stauferstraße geparkten Pkws durch einen bislang unbekannten Täter mittels eines Nagels mutwillig beschädigt. Der Reifen konnte anschließend nicht mehr verwendet werden.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum

Unfallhergang geben können, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Wohnwagen

WÜRZBURG/ LINDLEINSMÜHLE Der Halter eines Wohnwagens stellte diesen in Würzburg Am Schwarzenberg auf einer dortigen Parkfläche ab. Am Freitagnachmittag stellte er fest, dass der Reifen des Wohnwagens durch einen unbekannten Täter beschädigt wurde. Am Reifen konnten mehrere Einstichlöcher aufgefunden werden. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum

Unfallhergang geben können, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Unfallflucht eines Parkremplers

WÜRZBURG/ INNENSTADT Am Freitagabend parkte der Fahrer eines Opel sein Fahrzeug in der Marktgarage in Würzburg. Als er nach ca. einer Stunde zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen Sachschaden an der rechten Seite seines Fahrzeugs fest. Der Verursacher ist bislang unbekannt. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Pixabay (Symbolbild)