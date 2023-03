Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Der Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 04.03.2023

Kriminalitätsgeschehen

Schaufensterscheibe eingeschlagen

WÜRZBURG/ ZELLERAU In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen zwei noch unbekannte Männer die Schaufensterscheibe einer in der Zeller Straße in Würzburg ansässigen Immobilien-Firma ein. Eine zufällig vor Ort anwesende, aber nicht im Dienst befindliche Polizeibeamtin beobachtete den Vorgang und verständigte daraufhin die zuständige Polizeidienststelle. Die Täter konnten im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nicht festgestellt werden.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise

zum Vorfall geben können, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Akku-Diebstahl

WÜRZBURG/ INNENSTADT Die Mitarbeiterin einer in der Schönbornstraße in Würzburg befindlichen Firma stellte am vergangenen Freitag ihr E-Bike vor dem dortigen Mitarbeitereingang ab. Als sie nach der Arbeit den Nachhauseweg antreten wollte, musste sie feststellen, dass an ihrem abgeschlossenen Rad der Akku entwendet wurde.

Hinweise zu etwaigen Tätern gibt es bislang keine. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Diebstahl eines Fahrrades

WÜRZBURG/ ZELLERAU Am Freitagabend stellte der Besitzer eines Lastenfahrrades dieses an der Straßenbahnhaltestelle vor dem Waschsalon „Das Waschhaus“ in der Frankfurter Straße ab. Als er den Waschsalon wieder verließ, befand sich das Fahrrad nicht mehr am besagten Abstellort. Auch im Nahbereich konnte es nicht festgestellt werden, so dass davon ausgegangen werden muss, dass das Rad unberechtigt entwendet wurde.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Auf frischer Tat entdeckt - versuchte Sachbeschädigung

WÜRZBURG/ INNENSTADT Am späten Freitagabend konnte ein Polizeibeamter in seiner Freizeit beobachten, wie eine männliche Person gerade dabei war, das Schild einer Bushaltestelle in der Bismarckstraße zu beschädigen. Der Beamte versetzte sich umgehend in den Dienst, stellte den Täter und übergab diesen schließlich an die herbeigerufenen Beamten der zuständigen Polizeidienststelle.

Sachbeschädigung an Pkw

WÜRZBURG/ LENGFELD Am Freitagnachmittag wurde der Reifen eines in der Stauferstraße geparkten Pkws durch einen bislang unbekannten Täter mittels eines Nagels mutwillig beschädigt. Der Reifen konnte anschließend nicht mehr verwendet werden.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum

Unfallhergang geben können, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Wohnwagen

WÜRZBURG/ LINDLEINSMÜHLE Der Halter eines Wohnwagens stellte diesen in Würzburg Am Schwarzenberg auf einer dortigen Parkfläche ab. Am Freitagnachmittag stellte er fest, dass der Reifen des Wohnwagens durch einen unbekannten Täter beschädigt wurde. Am Reifen konnten mehrere Einstichlöcher aufgefunden werden. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum

Unfallhergang geben können, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Unfallflucht eines Parkremplers

WÜRZBURG/ INNENSTADT Am Freitagabend parkte der Fahrer eines Opel sein Fahrzeug in der Marktgarage in Würzburg. Als er nach ca. einer Stunde zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen Sachschaden an der rechten Seite seines Fahrzeugs fest. Der Verursacher ist bislang unbekannt. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

