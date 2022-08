Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizei Würzburg-Stadt vom 14.08.2022

Kriminalitätsgeschehen

Exhibitionist gegenübergetreten

WÜRZBURG/LENGFELD. Am Samstag, gegen 13:00 Uhr, befand sich eine 31-jährige Würzburgerin in der Johann-Sperl-Straße im Bereich einer dortigen Baustelle. Aus kurzer Entfernung trat der Geschädigten plötzlich ein Unbekannter entgegen, entblößte sich und manipulierte hierbei an seinem Geschlechtsteil. Anschließend rannte der Mann in Richtung Raiffeisenstraße davon.

Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 40 Jahre, kurzes, graumeliertes Haar, Dreitagebart, schlank, trug zur Tatzeit ein dunkles Poloshirt, dunkle, kurze Hose, Sonnenbrille

Streit um Maskenpflicht - Busfahrer beleidigt und leicht verletzt

WÜRZBURG/LENGFELD. Samstagnacht, gegen 23:15 Uhr, wies ein 30-jähriger Busfahrer drei jugendliche Fahrgäste auf die im öffentlichen Nahverkehr geltende Maskenpflicht hin. Im Verlauf eines folgenden Streitgesprächs wurde der Geschädigte von einem der jungen Männer beleidigt und getreten. Der Busfahrer stürzte hierbei zu Boden und verletzte sich leicht. Die Jugendlichen flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen möglich sind, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Alkoholisierter Fahrradfahrer gestürzt

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Samstagabend, gegen 21:00 Uhr, befuhr ein 72-jähriger Würzburger mit seinem Fahrrad den Willy-Brandt-Kai. Offenbar alkoholbedingt, kam der Fahrradfahrer hierbei ins Schlingern und stürzte anschließend, alleinbeteiligt, zu Boden. Nachdem der Verunfallte keinen Fahrradhelm getragen hatte, erlitt er hierbei nicht unerhebliche Kopfverletzungen. Gegenüber den hinzugezogenen Polizeibeamten der PI Würzburg - Stadt verhielt sich der Mann zudem aggressiv und unkooperativ. Zur Versorgung der erlittenen Verletzungen wurde der Mann anschließend, unter fortlaufenden Protest, in ein Würzburger Klinikum verbracht. Gegen den Fahrradfahrer wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Pressebericht der Polizei Würzburg-Land vom 14.08.2022

Kriminalitätsgeschehen

Werkzeuge aus Garage entwendet - Zeugen gesucht

Rimpar, Lkr. Wü - In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendete ein Unbekannter aus einer unversperrten Garage in der Günterslebener Straße mehrere Werkzeuge. Für den Transport des Diebesgutes wurde möglicherweise ein Fahrzeug benutzt. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf circa 1500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Vorfahrt missachtet - Radfahrer leicht verletzt

Kist, Lkr. Wü - Am Samstagmittag fuhr eine 39-Jährige mit ihrem BMW an der Anschlussstelle Helmstadt von der Autobahn A 3 ab und wollte an der Einmündung zur Bundesstraße 468 in Richtung Würzburg abbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten, 54-jährigen E-Bike-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Aufgrund des getragenen Helms wurde der Radfahrer nur leicht verletzt. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Pressebericht der Polizei Würzburg-Stadt vom 13.08.2022

Kriminalitätsgeschehen

Schild an Haltestelle abgerissen

Würzburg/Innenstadt. Am Freitag, den 12.08.22, zwischen 05:00 Uhr und 05:20 Uhr beschädigte ein bisher nicht näher bekannter Täter ein Schild an der Straßenbahnhaltestelle „Sanderring“. Der Sachschaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt.

Durch Faustschlag Zahn verloren

Würzburg/Innenstadt. Am 12.08.22, gegen 21:00 Uhr, wurde im Inneren Graben ein 19-jähriger Mann unvermittelt und grundlos angegangen und mit der Faust im Gesicht getroffen. Durch den Schlag verlor der Mann einen Zahn. Der Angreifer konnte nur spärlich beschrieben werden: männlich, ca. 20 Jahre, weißes T-Shirt, unrasiert.

Ein weiteres Körperverletzungsdelikt ereignete sich gegen 01:15 Uhr in der Gerberstraße. Im Rahmen eines verbalen Streits schlug ein 39-jähriger Mann auf einen 27-jährigen ein und verletzte diesen leicht. Weiter beschädigte er noch dessen Halskette. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu den Taten und insbesondere den Tätern möglich sind, sich unter Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Mehrere Fahrten unter Alkoholeinfluss festgestellt

Würzburg/Stadtgebiet Am 12.08.22, gegen 21:30 Uhr, wurde in der Werner-von-Siemens-Straße ein Radfahrer festgestellt, der erkennbar unter Alkoholeinfluss stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Gegen 22:55 Uhr wurde in der Sanderglacisstraße ein 19-jähriger E-Scooterfahrer einer Kontrolle unterzogen. Auch hier wurde Alkoholkonsum festgestellt. Er musste sich ebenfalls einer Blutentnahme unterziehen, da er mehr als 1,1 Promille aufwies. Die Weiterfahrt wurde ebenfalls unterbunden.

Um 01:50 Uhr wurde in der Virchowstraße eine E-Scooterfahrerin angehalten und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass die Frau noch keine 21 Jahre alt war und Fahranfängerin war und somit ein Alkoholverbot beachten muss. Leider hatte sie etwas Alkohol konsumiert. Die Fahrt wurde beendet, die Frau erwartet ein Bußgeldverfahren.

In der Nürnberger Straße wurde gegen 03:15 Uhr ein Pkw kontrolliert. Dabei wurde beim Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemtest bestätigte den Alkoholkonsum und erbrachte einen Wert von über 0,5 Promille. Der Mann muss mit einem Bußgeldverfahren rechnen.

Abschließend wurde um 03:50 Uhr bei der alten Mainbrücke ein Radfahrer kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann ausgiebig Alkohol intus hatte. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

