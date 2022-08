Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ochsenfurt vom 21.08.2022

Geländer und Treppe der Kirche sowie ein Fenster einer Hauswand in Aub beschädigt

AUB, Lkr. Würzburg. Zwei Sachbeschädigungen ereigneten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in Aub. Im Tatzeitraum von ca. 21:00 Uhr bis ca. 03:00 Uhr riss ein bislang unbekannter Täter das Geländer der Treppe zur Kirche aus der Verankerung sowie mehrere Steinplatten aus der Treppe heraus. Es entstand dadurch ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Am Samstagmittag musste ein Anwohner an seiner Hauswand in der Ochsenfurter Straße ein gebrochenes Fenster feststellen. Aufgrund des Schadensbildes, wird davon ausgegangen, dass ein bislang unbekannter Täter das Fenster mutwillig beschädigte. Der Tatzeitraum wurde zwischen 03:00 Uhr und 13:00 Uhr bestimmt. Der Täter verursachte einen Sachschaden von ca. 50 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt unter der Rufnummer 09331/8741-130 in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der Polizei Würzburg-Land vom 20.08.2022

Anhänger gestohlen

Veitshöchheim, Lkr. Wü – In der Sendelbachstraße, wurde zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr und Freitag, 11:00 Uhr ein Pkw-Anhänger, welcher ordnungsgemäß auf dem frei zugänglichen Parkplatz der Landesgartenanstalt abgestellt war, von unbekannten Tätern gestohlen. Der Wert des entwendeten Anhängers beträgt ca. 1000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630.

