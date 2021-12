Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 12.12.2021

Kriminalitätsgeschehen

Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

Verkehrsunfallflucht im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/GROMBÜHL. Am Samstagnachmittag parkte die Halterin eines weißen Seat ihren Pkw auf dem Parkplatz des E-Centers in der Nürnberger Straße. Als sie nach ihrem Einkauf gegen 14:45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie einen frischen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange feststellen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1500 Euro. Die bislang unbekannte Verursacherin eines silberfarbenen Klein-Pkws entfernte sich unerlaubt, ohne ihren Pflichten als Beteiligte eines Verkehrsunfalles nachzukommen.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu den Verursachern möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fahrten unter Alkoholeinfluss

WÜRZBURG/Stadtgebiet. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden im Stadtgebiet drei E-Scooter-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, bei welchen die Fahrtüchtigkeit nicht mehr gewährleistet war. In allen drei Fällen war zu hoher Alkoholkonsum der Grund für die folgenden Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Spitzenreiterin war eine 23-jährige Fahrzeugführerin aus Würzburg mit rund 1,04 Promille. Die drei Verkehrsteilnehmer mussten den Nachhauseweg zu Fuß antreten.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 11.12.2021

Kriminalitätsgeschehen

E-Scooter entwendet

Würzburg/Frauenland. In dem Zeitraum von Donnerstagabend, 20:00 Uhr, bis Freitagmorgen, 09:30 Uhr, wurde in der Rottendorfer Straße ein E-Scooter aus dem Kellerraum eines Wohnhauses entwendet. Es handelt es sich hierbei um einen E-Scooter der Marke Xiaomi, Typ Mi Electric Scooter Pro 2 im Wert von 529€. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Diebstahls und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der hiesigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Würzburg/Zellerau. Am Samstagmorgen, um 02:45 Uhr, wurde eine 26-Jähriger durch eine Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt dabei beobachtet, wie er mehrere Fahrräder in seinen Anhänger einlud. Auf Nachfrage gab der 26-Jährige an, die Fahrräder gefunden zu haben. Die herrenlosen Fahrräder wurden sichergestellt. Der 26-Jährige wurde wegen Unterschlagung angezeigt.

Würzburg/Innenstadt. Am Freitagabend, gegen 19:00 Uhr, wurden in der Bahnhofstraße auf einem Parkdeck der Seinsheimgarage 12 Jugendliche im Alter zwischen 15 und 19 Jahren angetroffen, die sich dort widerrechtlich aufhielten, feierten und dabei Marihuana konsumierten. Den Besitzer des Marihuanas erwartet eine Anzeige aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Den Jugendlichen wurde ein Platzverweis erteilt.

Verkehrsgeschehen

Würzburg/Dürrbachau. Am Freitagmorgen, um 07:30 Uhr, kam es in der Alfred-Nobel-Straße in Würzburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw. Der Fußgänger wurde beim Überqueren der Fahrbahn durch die 58-Jährige Pkw-Fahrerin aufgrund der Dunkelheit übersehen und erfasst. Der Fußgänger erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Würzburg/Heidingsfeld. Am Freitagvormittag, gegen 11:00 Uhr, kam es in der Mergentheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kraftomnibus und einem Pkw. Der 35-Jährige Busfahrer touchierte den geparkten Pkw aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstands. Nach Rücksprache mit dem anderen Unfallbeteiligten verließ der Busfahrer die Unfallstelle vor Eintreffen der Polizei. Es entstand eine Sachschaden in Höhe von ca. 1200€. Im Nachgang stellte sich im Rahmen weiterer Ermittlungen heraus, dass der Busfahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Vorschaubild: © fsHH/Pixabay