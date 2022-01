Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 1. Januar 2022

Verkehrsgeschehen

Vorfahrt genommen und Unfall verursacht

Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen kam es am31.12.21 um 20:30 Uhr in der Mergentheimer Straße. Eine 56-jährige Fahrzeugführerinmissachtete die dort herrschende Vorfahrtsregelung und übersah einen bevorrechtigten Pkw. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Sachschaden von 4000 Euro.

Verkehrsunfallfluchten

Am Silvesterabend gegen 22:40 Uhr wurde in der Benzstraße ein Mofa angefahren und beschädigt. Das Mofa des 49-jährigen Geschädigten war ordnungsgemäß in der Benzstraße geparkt. Der bislang unbekannte Verursacher eines Pkws entfernte sich unerlaubt, ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalles nachzukommen. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu den Verursachern möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Am Freitagmittag beschädigte ein weißer Opel beim Überfahren einer Verkehrsinsel in der Veitshöchheimer Straße ein Verkehrszeichen und flüchtete im Anschluss, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eine Ölspur führte zur Wohnanschrift der Unfallverursacherin. Der Sachschaden am Verkehrszeichen sowie am Pkw beläuft sich auf 7500 Euro. Gegen die 47-jährige Unfallverursacherin wurde ein Verfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Fahrten unter Alkoholeinfluss

Am Neujahrsmorgen mussten zwei Verkehrsteilnehmer durch Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt beanstandet werden. Bei den durchgeführten Kontrollen stellte sich heraus, dass bei einer 34-jährigen Pkw-Fahrerin und einem 42-jährigem Fahrradfahrer die Fahrtüchtigkeit aufgrund Alkoholkonsums nicht mehr gewährleistet war. Die beiden Verkehrsteilnehmer mussten ihren Nachhauseweg zu Fuß antreten, ein Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Vorschaubild: © fsHH/Pixabay