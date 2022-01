Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 26. Januar 2022

Fahrraddiebstahl vereitelt - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am frühen Mittwochmorgen gegen 04:10 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Bürger, wie eine männliche Person an einem Glascontainer am Kranenkai auffällig an dort abgestellten Fahrrädern hantierte. Daneben stand ein Fahrrad mit Anhänger. Zwei der Fahrräder lud der Unbekannte auf den Fahrradanhänger und fuhr damit in Richtung Friedensbrücke davon. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen waren die Räder nicht gesichert. Der Zeuge nahm die Verfolgung auf und sprach den Dieb an. Dieser ließ das Fahrrad samt Fahrradanhänger stehen und flüchtete fußläufig in Richtung Röntgenring. Das Diebesgut im Wert von rund 250 Euro ließ er zurück.



Beschreibung des Tatverdächtigen:

• männlich

• circa 35 Jahre alt

• circa 160 cm groß



Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Fahrraddiebstahl und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Geldkassette entwendet - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Dienstagnachmittag gegen 17:45 Uhr, wurde in der Semmelstraße eine Geldkassette aus einem Friseursalon entwendet. Während sich die Angestellte im Waschraum befand, betrat der unbekannte Täter den Laden und nahm die auf einer Kommode stehende Geldkassette mit. Die Beutehöhe wird mit 238 Euro angegeben.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Diebstahl und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Unbekannter bespuckt Passantin - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Dienstagmorgen gegen 08:25 Uhr wurde eine 25-Jährige im Pleicherwall auf dem Gelände der Zahnklinik durch einen Unbekannten im Vorbeilaufen unerwartet ins Gesicht gespuckt.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

• männlich

• circa 35 - 35 Jahre alt

• circa 180 cm groß

• schmale Statur

• bekleidet mit dunkler/schwarzer Bekleidung

• Raucher

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Beleidigung und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Illegales Graffiti - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/FRAUENLAND. Am Lauf der letzten Tage wurde im Sanderheinrichsleitenweg die Glasscheibe eines Haltestellenhäuschens durch einen unbekannten Täter mit Graffiti besprüht. Die Schadenshöhe liegt bei rund 100 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Schwerer Verkehrsunfall - Zeugen und mögliche Ersthelfer gesucht

WÜRZBURG/GROMBÜHL. Am Dienstagnachmittag gegen 16:15 Uhr, ereignete sich im Ausfahrtsbereich des Parkplatzes des Real-Marktes in der Schweinfurter Straße ein Verkehrsunfall bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Ein 75-jähriger Honda-Fahrer befuhr die Ausfahrt und übersah dabei einen von rechts kommenden Radfahrer. Der Radfahrer benutzte zu diesem Zeitpunkt den Fahrradschutzstreifen verbotswidrig in falscher Richtung. Der 39-Jährige wurde schwerverletzt in ein Würzburger Klinikum gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Fahrlässige Körperverletzung und bittet Zeugen und mögliche Ersthelfer, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/SANDERAU. Am Dienstagmorgen zwischen 06:55 Uhr und 09:55 Uhr, wurde in der Königsberger Straße ein weißer Skoda durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Pkw parkte auf dem Parkplatz der dortigen Schule. Als die 39-jährige Halterin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie eine Beschädigung im Heckbereich feststellen. Die Schadenshöhe wird mir rund 1.000 Euro angegeben.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

