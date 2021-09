Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht vom 18.09.2021 der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt

Kriminalitätsgeschehen

Plexiglasscheibe beschädigt

WÜRZBURG/Heidingsfeld. Einen Sachschaden von etwa 250 Euro verursachten mehrere Jugendliche, als sie am 17.09.21, gegen 19:15 Uhr, in der Seilerstraße am Mainufer die Halterung eines Rettungsringes angingen. Hierbei wurde die Schutzscheibe beschädigt. Die sechs männlichen und weiblichen Täter im Alter von 14 und 15 Jahren konnten vor Ort angetroffen werden. Da sie teilweise alkoholisiert waren, wurden sie zur Dienststelle verbracht, wo sie ihren Eltern übergeben wurden.

Pkw beschädigt

WÜRZBURG/ Frauenland. Im Zeitraum vom 16.09.21, 16:00 Uhr, bis 17.09.21, 19:00 Uhr, zerkratzte ein bisher Unbekannter einen in der Gneisenaustraße abgestellten Pkw Mercedes und versachte hierdurch einen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen

Verkehrsgeschehen

Mehrere Unfallfluchten - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/Grombühl. Am 17.09.21, zwischen 17:50 Uhr und 18:50 Uhr, wurde in der Schweinfurter Straße ein Pkw, der auf dem Parkplatz eines Restaurants abgestellt war, von einem bisher nicht näher bekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

WÜRZBURG/Sanderau. Ebenfalls von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde im Unfallzeitraum vom 16.09.21 bis 17.09.21 ein in der Florastraße geparkter Pkw VW angefahren und erheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 3500 Euro.

Beim Abbiegen den Gegenverkehr übersehen

WÜRZBURG/Frauenland. Da er beim Abbiegen auf der B19, Höhe Rottendorfer Straße, ein entgegenkommendes Kraftrad übersah, verursachte ein 45-jähriger Pkw-Fahrer einen Unfall. Glücklicherweise wurde der Krad-Fahrer nicht verletzt. Es entstand nur Sachschaden an den beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 4500 Euro.

Beim Abbiegen Radfahrer übersehen

WÜRZBURG/Grombühl. Als er in ein Grundstück abbiegen wollte, übersah ein 37-jähriger Pkw-Fahrer am 17.09.21, gegen 14:45 Uhr, eine in die gleiche Richtung fahrende Radfahrerin. Diese musste so stark abbremsen, so dass sie zu Boden stürzte. Verletzt wurde sie hierdurch nicht, am Rad entstand geringer Sachschaden.

WÜRZBURG/Zellerau. Ebenfalls einen Radfahrer übersahen hat am 17.09.21 eine 67-jährige Pkw-Fahrerin, als sie gegen 08.45 Uhr von der Luitpoldstraße in die Dreikronenstraße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer verletzte sich hierdurch leicht, am Rad entstand geringer Sachschaden.

Beim Spurwechsel Unfall mit Personenschaden verursacht

WÜRZBURG/Heidingsfeld. Da er sich in der Stuttgarter Straße zunächst auf der falschen Fahrspur eingeordnet hatte, wechselte ein 73-jähriger BMW-Fahrer auf die andere Fahrspur. Hierbei übersah er den Pkw Mazda eines 45-Fahrers und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall verletzte sich der Mazda-Fahrer leicht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro.

Fahrt unter Drogeneinfluss

WÜRZBURG/Zellerau. Ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz, aber mit Betäubungsmitteln im Blut war am 17.09.21, gegen 16:30 Uhr, ein 42-jähriger Mann mit seinem E-Scooter unterwegs, als er in der Frankfurter Straße von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Neben einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr muss er zudem mit einer Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren ohne Versicherungsschutz rechnen.

Ohne Zulassung und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

WÜRZBURG/Sanderau. Mit selbstgebastelten Zulassungsstempeln und ohne gültige Fahrerlaubnis führte ein 49-jähiger Mann seinen Pkw VW in der Randersackerer Straße, als er am 17.09.21 gegen 22:15 Uhr von einer Streife kontrolliert wurde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Ihn erwartet ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstoß Abgabenordnung und Pflichtversicherungsgesetz.

Alkoholisierte Verkehrsteilnehmer erwischt

WÜRZBURG/Zellerau. Während einer Verkehrskontrolle in der Mainaustraße am 18.09.21, gegen 01:50 Uhr, stellten die Beamten bei einem E-Scooter Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von mehr als 0,1 Promille. Da der Fahrer ein Fahranfänger ist, hätte er 0,0 Promille haben müssen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, ihn erwartet ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

WÜRZBURG/Grombühl. Ebenfalls unter Alkoholeinfluss stand ein 29-jähriger E-Scooter Fahrer, als er am 18.09.21, gegen 03:40 Uhr, in der Grombühlstraße kontrolliert wurde. Da ein Test einen Wert über 1,1 Promille anzeigte, musste bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt werden. Ihn erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

