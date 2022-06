Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 19. Juni 2022

Kriminalitätsgeschehen

Reizgas versprüht - zwei Personen leicht verletzt

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am 19.06.22 gegen 04:30 Uhr wurden zwei Personen, die sich im Bereich Barbarossaplatz aufhielten, von einer vorbeilaufenden Gruppe grundlos angegangen und mit einem reizenden Gas besprüht. Hierdurch erlitten die beiden Passanten leichte Verletzungen im Augen- und der Atemwegsbereich. Beim möglichen Täter soll es um eine Person aus einer Gruppe von mehreren jungen Männern handeln. Eine Personenbeschreibung konnte nicht angegeben werden.

Glasscheibe beschädigt

WÜRZBURG/Heuchelhof. In der Nacht vom 17.06. auf den 18.06. beschädigte ein bisher unbekannter Täter eine Fensterscheibe eines Gastronomiebetriebes am Place de Caen. Evtl. wurden die Beschädigungen durch eine Soft Air Pistole oder durch eine Zwille herbeigeführt.

Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro beziffert. Der Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Fahrten unter Alkoholeinfluss

WÜRZBURG/Innenstadt. Am Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr stellte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bei einer Verkehrskontrolle in der Pleichertorstraße Alkoholgeruch bei einer E-Scooter-Fahrerin fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 0,7 Promille. Im Röntgenring wurde gegen 03:15 Uhr ein weiterer E-Scooter-Fahrer aufgrund Alkoholgeruch auffällig. Der hier durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1,4 Promille.

Gegen 04:10 Uhr fiel einer anderen Streifenbesatzung in der Textorstraße eine Fahrerin eines Kleinkraftrads auf. Bei einer Verkehrskontrolle konnte hier eine Alkoholisierung von knapp über 0,8 Promille festgestellt werden.

Bei allen Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem mussten sie die Polizeibeamten zur weiteren Sachbearbeitung zur Polizeidienststelle begleiten. Alle drei erwartet nun jeweils eine Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

WÜRZBURG/Unterdürrbach. Am Samstagnachmittag fiel einer Zivilstreife ein Roller auf, der die B27 stadteinwärts fuhr. Da das Fahrzeug nach ersten Einschätzungen schneller fuhr, als es für dessen Zulassung erlaubt war, wurde das Fahrzeug angehalten und kontrolliert. Das Zweirad konnte deutlich schneller fahren als es für dieses Fahrzeug erlaubt war. Eine erforderliche Fahrerlaubnis konnte der Fahrer nicht vorweisen. Die Fahrt wurde unterbunden und das Fahrzeug sichergestellt.

Durch schnelles Fahren und Überholen andere gefährdet

WÜRZBURG/Lengfeld. Bereits am 08.06.22 kam es im Bereich der B8 zwischen Kitzingen und dem Stadtgebiet Würzburg zu einem Verkehrsdelikt. Gegen 18:30 Uhr befuhr ein grauer Nissan die B8 von Kitzingen kommend in Richtung Würzburg. Hierbei fiel er schon einem Zeugen auf, da er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr und verbotswidrig überholte. Im Bereich Rottendorf überholte er einen hellen Pkw rechts und gefährdete diesen vermutlich. Die Fahrt wurde nach Würzburg fortgesetzt, wo das Fahrzeug schließlich von einer Streife gestoppt werden konnte. Fahrer war verkehrstüchtig. Ihn erwartet eine Anzeige aufgrund verschiedener Verkehrsdelikte.

Bisher ist von möglichen gefährdeten oder geschädigten Verkehrsteilnehmern nichts bekannt, insbesondere der helle Pkw, der im Bereich Rottendorf rechts überholt wurde, ist unbekannt.

Der Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Land vom 19. Juni 2022

Verkehrsgeschehen:

Ein Leichtverletzter bei Auffahrunfall

Zell a. Main, Lkr. Wü - Am Samstagvormittag, gegen 09:45 Uhr, kam es an der

Einmündung Kloster Oberzell zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Person leicht

verletzt wurde.

Der Fahrer eines Pkw Daimler befuhr die Hettstadter Steige in Fahrtrichtung Zell und

wollte an der Einmündung Kloster Oberzell nach rechts abbiegen, weshalb er seine

Geschwindigkeit verringerte. Ein dahinter fahrender 22-jähriger fuhr mit seinem Roller

auf. Der Roller-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Schadenshöhe an beiden Fahrzeugen

beläuft sich auf circa 2.500 Euro.

Kennzeichen entwendet

OCHSENFURT, LKR. WÜRZBURG. Am Samstagabend wurden zwischen 18:00 und 23:30 Uhr

im Strickleinsweg in Ochsenfurt beide an einem Mercedes angebrachten Kennzeichen entwendet. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel: 09331/87410 mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt in Verbindung zu setzen.

Anhänger umgekippt

OCHSENFURT, LKR. WÜRZBURG. Am Freitagnachmittag, gegen 16:40 Uhr ereignete sich im

Bereich der Auffahrt zur neuen Mainbrücke ein Verkehrsunfall. Weil die Ladung, infolge

mangelnder Sicherung verrutschte, kippte der Anhänger des landwirtschaftlichen Gespannes um. Die Ladung, bestehend aus Heuballen fiel auf die Fahrbahn und den angrenzenden Gehweg,

wo sich zum Unfallzeitpunkt glücklicherweise niemand aufhielt. An der Fahrbahn entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Heuballen und Anhänger konnten durch den Traktorfahrer eigenständig geborgen werden. Ihn erwartet eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige.

Aufmerksamer Zeuge bemerkt Unfallflucht

RÖTTINGEN, LKR. WÜRZBURG. Am Samstagvormittag, gegen 11:00 Uhr touchierte eine 72-jährige Fahrerin eines VW beim Ausparken am Marktplatz in Röttingen einen abgestellten Pkw. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete, wie sich die Unfallverursacherin anschließend von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um die Regulierung des Fremdschadens in Höhe von etwa 800 Euro zu kümmern. Der Zeuge merkte sich das Kennzeichen und informierte die Halterin des beschädigten Pkw bei deren Rückkehr, welche dann die Polizeiinspektion Ochsenfurt verständigte. Dank des Hinweises konnte die Unfallverursacherin schnell ermittelt werden. Ein Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 18. Juni 2022

Kriminalitätsgeschehen

Schlägerei vor Nachtclub

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Samstag um 05:15 Uhr kam es vor einer Diskothek in der Veitshöchheimer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei wurde ein 22-jähriger Mann von einem bislang unbekannten Täter mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der junge Mann wurde hierbei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der flüchtige Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 40 Jahre alt, 180 cm groß und korpulent, rot-blondes Haar und Bart. Bekleidet mit einem blau-weißem Hemd.

Der Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Fahrten unter Alkoholeinfluss

WÜRZBURG/INNENSTADT/GROMBÜHL. Am Freitagabend gegen 21:30 Uhr stellte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bei einer Verkehrskontrolle in der Pleichertorstraße Alkoholgeruch bei dem Pkw-Fahrer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1,3 Promille.

In der Josef-Schneider-Straße wurde am Samstag gegen 03:15 Uhr ein weiterer Pkw-Fahrer aufgrund Alkoholgeruch auffällig. Der hier durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1,4 Promille.

Gegen 03:15 Uhr fiel einer anderen Streifenbesatzung am Röntgenring ein junger Mann auf einem sogenannten E-Scooter auf. Bei einer Verkehrskontrolle konnte hier eine Alkoholisierung von knapp über 0,5 Promille festgestellt werden.

In der Fußgängerzone fiel gegen 05:30 Uhr eine junge Frau auf ihrem Fahrrad auf, da diese fast zu Sturz gekommen wäre. Auch hier wurde eine deutliche Alkoholisierung von knapp über 1,8 Promille festgestellt.

Bei allen Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem mussten sie die Polizeibeamten zur weiteren Sachbearbeitung zur Polizeidienststelle begleiten. Alle vier erwartet nun jeweils eine Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

