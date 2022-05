Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 28.05.2022

Fahrrad entwendet

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Donnerstagabend wurde am Barbarossaplatz ein silber-graues Fahrrad der Marke Technium entwendet.

Der 77-jährige Geschädigte stellte das Pedelec um 18.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 5-7 ab und sicherte es mit einem Schloss. Als er gegen 21.30 Uhr zu seinem Fahrrad zurückkehrte, stellte er fest, dass es entwendet wurde. Der Schaden beläuft sich auf über 2.000 Euro. Hinweise auf den Täter liegen keine vor.

Schaufensterscheibe eingeschlagen

WÜRZBURG/INNENSTADT. In der Zeit von Mittwochabend bis Freitagmorgen wurde in der Plattnerstraße eine Schaufensterscheibe eingeschlagen.

Eine 37-jährige Floristin teilte am Freitagmorgen mit, dass die Scheibe eines dortigen Blumenladens beschädigt wurde. Sie fand das Schaufenster gegen 06.00 Uhr mit einem etwa 10 cm großem Loch und weiteren Sprüngen vor. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter liegen keine vor.

Reisegepäck entwendet

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am frühen Freitagmorgen wurde im Ringpark Reisegepäck entwendet.

Die 22-jährige italienische Touristin stellte ihr Gepäck gegen 05.00 Uhr auf Höhe der Sanderstraße 30 a auf einer Parkbank ab und begab sich auf die Toilette. Als sie kurze Zeit später zurückkehrte, waren ihr Koffer und ihr Rucksack entwendet. Neben Kleidung befanden sich Ausweispapiere, Bargeld und ein iPhone im Gepäck. Der Schaden beläuft sich auf ca. 150 Euro. Hinweise auf den Täter liegen keine vor.

Wer Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230 zu melden.

Verkehrsunfallfluchten

WÜRZBURG/ZELLERAU. Am Freitag wurde auf dem Viehmarktplatz schwarzer Audi A4 beschädigt.

Der 24-jährige Geschädigte parkte sein Fahrzeug gegen 11.00 Uhr ab. Als er gegen 16.15 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen Kratzer und eine Beule am linken hinteren Kotflügel fest. Vermutlich wurde der Schaden beim Öffnen der Türe eines nebenstehenden Fahrzeugs verursacht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.

WÜRZBURG/ZELLERAU. In der Zeit von Mittwoch bis Freitag wurde im Bohlleitenweg ein grauer Honda Civic angefahren und beschädigt.

Die 56-jährige Geschädigte parkte ihr Fahrzeug am Mittwoch gegen 15.30 Uhr auf Höhe der Hausnummer 44 ab. Als sie am Freitagmorgen zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden hinten links fest. Der Schaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen keine vor.

Wer Hinweise zu den Unfallverursachern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230 zu melden.

Vorschaubild: © GlauchauCity/pixabay.com