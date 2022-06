Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 18. Juni 2022

Kriminalitätsgeschehen

Schlägerei vor Nachtclub

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Samstag um 05:15 Uhr kam es vor einer Diskothek in der Veitshöchheimer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei wurde ein 22-jähriger Mann von einem bislang unbekannten Täter mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der junge Mann wurde hierbei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der flüchtige Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 40 Jahre alt, 180 cm groß und korpulent, rot-blondes Haar und Bart. Bekleidet mit einem blau-weißem Hemd.

Der Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Fahrten unter Alkoholeinfluss

WÜRZBURG/INNENSTADT/GROMBÜHL. Am Freitagabend gegen 21:30 Uhr stellte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bei einer Verkehrskontrolle in der Pleichertorstraße Alkoholgeruch bei dem Pkw-Fahrer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1,3 Promille.

In der Josef-Schneider-Straße wurde am Samstag gegen 03:15 Uhr ein weiterer Pkw-Fahrer aufgrund Alkoholgeruch auffällig. Der hier durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1,4 Promille.

Gegen 03:15 Uhr fiel einer anderen Streifenbesatzung am Röntgenring ein junger Mann auf einem sogenannten E-Scooter auf. Bei einer Verkehrskontrolle konnte hier eine Alkoholisierung von knapp über 0,5 Promille festgestellt werden.

In der Fußgängerzone fiel gegen 05:30 Uhr eine junge Frau auf ihrem Fahrrad auf, da diese fast zu Sturz gekommen wäre. Auch hier wurde eine deutliche Alkoholisierung von knapp über 1,8 Promille festgestellt.

Bei allen Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem mussten sie die Polizeibeamten zur weiteren Sachbearbeitung zur Polizeidienststelle begleiten. Alle vier erwartet nun jeweils eine Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

