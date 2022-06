Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht des Polizeipräsidiums Unterfranken vom 11. Juni 2022

Einbruch in Fahrradgeschäft - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Kürnach, Lkr. Würzburg. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte in ein Fahrradgeschäft eingestiegen und haben zwanzig hochwertige Fahrräder entwendet. Die Täter flüchteten mit ihrer Beute in unerkannte Richtung. Die Kriminalpolizei Würzburg hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in das Geschäft „Am Wachtelberg“ zwischen Donnerstag, 19:30 Uhr, und Freitag, 10:00 Uhr, ereignet. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten in der Folge zwanzig hochwertige Fahrräder. Es ist davon auszugehen, dass für den Abtransport ein größerer Lieferwagen benutzt worden ist. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro. Der Beuteschaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun vor allem auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Hinweise werden unter Tel. 0931/457-1732 entgegengenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 11. Juni 2022

Verkehrsgeschehen

Zahlreiche Delikte mit Elektrokleinstfahrzeugen

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am frühen Samstagmorgen wurde der Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er Fahrrauffälligkeiten gezeigt hatte. Der Grund für die unsichere Fahrweise war schnell gefunden: der 23-Jährige brachte es auf einen Atemalkoholwert von gut 1,4 Promille, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Ein weiterer E-Scooter wurde am Freitagmittag kontrolliert. Dieser wurde ohne Versicherungsschutz geführt. Gegen den 46-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Am Freitagnachmittag wurde ein 34-Jähriger kontrolliert. An dessen E-Scooter war ebenfalls kein Versicherungskennzeichen angebracht. Zudem brachte er es auf eine

Atemalkoholkonzentration von über 0,5 Promille. Auch gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Land vom 11. Juni 2022

Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Rimpar, Lkr. Wü - Am Freitagabend um 23:15 Uhr wurde ein E-Scooter Fahrer in der Günterslebener Straße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alko-Test ergab einen Wert von 0,86 Promille. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld.

