Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 12. Juni 2022

Kriminalitätsgeschehen

Handtasche entwendet

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am frühen Samstagmorgen wurde in einer Bar in der Sanderstraße eine Handtasche entwendet.

Die 26-jährige Geschädigte legte ihre schwarze Handtasche der Marke „Coach“ auf einem Barhocker unter ihrer Jacke ab. Hier wurde die Tasche samt Inhalt in der Zeit von 02.00 - 02.30 Uhr entwendet. Es befanden sich ihr Schlüssel, Ausweispapiere, eine Sonnenbrille und Kopfhörer in der Handtasche. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise auf den Täter liegen keine vor.

Wer Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230 zu melden.

Verkehrsgeschehen



Verkehrsunfallfluchten

WÜRZBURG/INNENSTADT. In der Zeit von Freitag bis Samstag wurde in der Kroatengasse ein schwarzer Kia angefahren und beschädigt.

Der 23-jährige Geschädigte parkte sein Fahrzeug gegen 12.30 Uhr auf Höhe der Hausnummer 2 ab. Als er am nächsten Morgen zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden am linken Heck fest. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen keine vor.

WÜRZBURG/SANDERAU. In der Zeit von Mittwoch bis Donnerstag wurde in der Arndtstraße ein grauer Ford angefahren und beschädigt.

Der 38-jährige Geschädigte parkte sein Fahrzeug gegen 18.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 23 ab. Als er am Donnerstag gegen 10.00 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden am linken Heck fest. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen keine vor.

WÜRZBURG/ZELLERAU. In der Zeit von Donnerstag bis Samstag wurde in der Benzstraße ein schwarzer BMW angefahren und beschädigt.

Der 25-jährige Geschädigte parkte sein Fahrzeug gegen 23.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 3 ab. Als er am Samstagmittag zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der linken Seite fest. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen keine vor.

WÜRZBURG/SANDERAU. Am Freitagmittag wurde in der Breslauer Straße ein dunkler BMW angefahren und beschädigt.

Die 50-jährige Geschädigte parkte ihr Fahrzeug gegen 11.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 46 ab. Als sie gegen 14.30 zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der linken Seite fest. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen keine vor.

Wer Hinweise zu den Unfallverursachern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230 zu melden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ochsenfurt vom 12. Juni 2022

Verkehrsgeschehen

In der Zeit vom 10.06.2022 bis 12.06.2022 wurden der Polizeiinspektion Ochsenfurt acht Verkehrsunfälle mitgeteilt. Bei den Unfällen kam es glücklicherweise nur zu Blechschäden.

„Kurz eingeschlafen“

Tauberrettersheim - Lkr. Würzburg - Am Freitag, den 10.06.2022, nachmittags, wurde die Polizeiinspektion Ochsenfurt über einen Verkehrsunfall bei Tauberrettersheim, auf der dortigen Staatsstraße 2269, informiert. Bei der polizeilichen Aufnahme konnte festgestellt werden, dass der 26jährige Audifahrer zunächst links von seiner Fahrbahn abgekommen und anschließend gegen einen Leitpfosten, und auch gegen ein Verkehrsschild gefahren war. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wurde bekannt, dass der Fahrer offensichtlich vor dem Verkehrsunfall „kurz eingeschlafen“ war und deswegen den Verkehrsunfall verursacht hat. Durch eine kurze Lenkbewegung, so der 26jährige, konnte ein schlimmerer Verkehrsunfall noch verhindert werden. Am Pkw des 26jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 350 Euro. Auch an den Verkehrseinrichtungen, die beschädigt wurden, wird ein Schaden von ca. 350 Euro angenommen.

Trotz Spiegelberührung weitergefahren

Bieberehren - Lkr. Würzburg - Am Freitag, den 10.06.2022, gegen 07.10 Uhr, befuhr ein 44jähriger Fahrer eines gelben VW-Transporters bei Bieberehren die Staatsstraße 2256, von der Staatsstraße 2268 kommend, in östliche Richtung. Ca. 100 Meter nach Überqueren der Tauberbrücke, kam es dort mit dem Begegnungsverkehr, einem Lkw 7,5 Tonnen, Farbe weiß, mit Planenaufbau, zu einer gegenseitigen Spiegelberührung. Zunächst hielten beide Fahrzeugführer an der Unfallstelle an, allerdings entfernte sich dann kurze Zeit später der Lkw, ohne seine Personalien dem anderen Fahrzeuglenker mitzuteilen.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, bzw. sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt unter der Rufnummer 09331/8741-130 in

Verbindung zu setzen.

Fahrten unter Alkoholeinfluss

Ochsenfurt - Lkr. Würzburg - Am Freitag, den 10.06.2022, gegen 20.25 Uhr, wurde in Ochsenfurt, Goßmannsdorfer Weg, ein 49jähriger Fahrer eines sog. Cityrollers (Elektrokleinstfahrzeug) einer erkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte durch die Polizeibeamten festgestellt werden, dass der Fahrer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest bestätigte die Annahmen der Polizeibeamten, weswegen der Elektroroller verkehrssicher abgestellt und der 49jährige Fahrer zur Dienststelle verbracht wurde. Dort wurde ein beweissicherer Alkoholtest durchgeführt. Gegen den 49jährigen wurde hiernach ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Danach konnte der 49jährige wieder entlassen werden. Der Roller wurde zunächst zur Unterbindung weiterer Alkoholfahrten sichergestellt.



Eibelstadt - Lkr. Würzburg - Ebenso unter Alkoholeinfluss stand ein 60jähriger Pkw Ford-Fahrer, welcher am Sonntag, gegen 01.00 Uhr in Eibelstadt, Würzburger Straße, einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Auch hier konnte zunächst deutlicher Alkoholgeruch beim Fahrer festgestellt werden. Ein Test vor Ort bestätigte die Annahme, weswegen auch dieser Fahrer zur Dienststelle verbracht wurde. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zur Unterbindung weiterer Fahrten unter Alkoholeinfluss wurde der Fahrzeugschlüssel zunächst sichergestellt. Auch gegen den Ford-Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Ohne Versicherung gefahren

Sommerhausen - Lkr. Würzburg - Am 11.06.2022, gegen 10.00 Uhr, wurde bei Sommerhausen, auf der Bundesstraße B 13, ein schwarzer Mercedes kontrolliert. Hierbei konnte festgestellt werden, dass für den Mercedes seit geraumer Zeit kein Versicherungsschutz mehr gegeben war. Der Pkw wurde verkehrssicher abgestellt, das Fahrzeug wurde zwangsstillgelegt. Sowohl gegen den Fahrer, als auch gegen den Fahrzeughalter wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung an Pkw

Eibelstadt - Lkr. Würzburg - Am 11.06.2022 wurde ein Fall einer Sachbeschädigung an einem Pkw an die Polizei Ochsenfurt übermittelt. Ersten Ermittlungen zufolge parkte eine 21jährige Frau ihren blauen Pkw Volvo V 70 am Mittwoch, den 08.06.2022, gegen 02 Uhr ordnungsgemäß in Eibelstadt, in der Wilhelm-Doles-Straße 4, unbeschädigt ab. Als sie am Samstag, den 11.06.2022, gegen 10 Uhr wieder zu ihrem Pkw

zurückkam, stellte sie neue Kratzspuren auf der rechten Seite ihres Pkw´s fest. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf ca. 1000 Euro. Der Verursacher des Schadens ist bislang nicht bekannt. Allerdings wurden zur Feststellung des Täters Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, bzw. sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt unter der Rufnummer 09331/8741-130 in Verbindung zu setzen.

E-Bike / Mountainbike gestohlen

Röttingen - Lkr. Würzburg - Am 11.06.2022, gegen 18.20 Uhr, wurde die Polizei Ochsenfurt von einem aktuellen Fahrraddiebstahl informiert. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme konnte die 41jährige

Geschädigte angeben, dass sie mit ihrem blauen E-Mountainbike (E-Bike) der Marke Cube, Typ Reaction Hybrid SLT 500, 29 Zoll, gegen 18.00 Uhr nach Hause in Röttingen, Akazienweg, gekommen war. Sie stellte ihr Mountainbike kurz unbeobachtet in die offenstehende Garage. Um 18.20 Uhr stand die Geschädigte in ihrem Garten und konnte durch einen Gartenbusch beobachten, wie ein bislang Unbekannter zunächst um ihre Garage lief und letztlich dann ihr unversperrtes E-Bike heraus nahm. Danach fuhr er mit dem Mountainbike schnell bergabwärts in Fahrtrichtung Ortsmitte Röttingen. Den Unbekannten konnte sie wie folgt beschreiben: männlich, ca. 40 - 45 Jahre alt, sehr groß, mitteleuropäisch und schlanke Figur, trug ein beiges T-Shirt mit Aufdruck. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Ortsbereich Röttingen verlief hiernach

leider ohne Erfolg. Das E-Bike, welches ca. 2 Jahre alt ist, dürfte einen Zeitwert von ca. 2000 Euro haben.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, bzw. verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen haben, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt unter der Rufnummer 09331/8741-130 in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Land vom 12. Juni 2022

Diebstahl im Bus

Gerbrunn, Lkr. Wü – Am Sonntag, um 01:55 Uhr ist einer jungen Frau einer ihrer kabellosen Kopfhörer im Bus von Würzburg kommend an der Haltestelle Paul-Ehrlich-Straße entwendet worden. Im Verdacht steht ein Fahrgast, welcher sich vor Eintreffen der Streife unerkannt entfernen konnte. Eine Beschreibung der Person konnte nicht abgegeben werden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630.

Pressebericht des Polizeipräsidiums Unterfranken vom 11. Juni 2022

Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Einbruch in Fahrradgeschäft - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Kürnach, Lkr. Würzburg. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte in ein Fahrradgeschäft eingestiegen und haben zwanzig hochwertige Fahrräder entwendet. Die Täter flüchteten mit ihrer Beute in unerkannte Richtung. Die Kriminalpolizei Würzburg hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in das Geschäft „Am Wachtelberg“ zwischen Donnerstag, 19:30 Uhr, und Freitag, 10:00 Uhr, ereignet. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten in der Folge zwanzig hochwertige Fahrräder. Es ist davon auszugehen, dass für den Abtransport ein größerer Lieferwagen benutzt worden ist. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro. Der Beuteschaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun vor allem auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Hinweise werden unter Tel. 0931/457-1732 entgegengenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 11. Juni 2022

Verkehrsgeschehen

Zahlreiche Delikte mit Elektrokleinstfahrzeugen

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am frühen Samstagmorgen wurde der Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er Fahrrauffälligkeiten gezeigt hatte. Der Grund für die unsichere Fahrweise war schnell gefunden: der 23-Jährige brachte es auf einen Atemalkoholwert von gut 1,4 Promille, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Ein weiterer E-Scooter wurde am Freitagmittag kontrolliert. Dieser wurde ohne Versicherungsschutz geführt. Gegen den 46-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Am Freitagnachmittag wurde ein 34-Jähriger kontrolliert. An dessen E-Scooter war ebenfalls kein Versicherungskennzeichen angebracht. Zudem brachte er es auf eine

Atemalkoholkonzentration von über 0,5 Promille. Auch gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Land vom 11. Juni 2022

Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Rimpar, Lkr. Wü - Am Freitagabend um 23:15 Uhr wurde ein E-Scooter Fahrer in der Günterslebener Straße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alko-Test ergab einen Wert von 0,86 Promille. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld.

Vorschaubild: © David Inderlied/dpa/Illustration