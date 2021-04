Würzburg vor 1 Stunde

Gewalt

Getreten und gestoßen: Ordnungsdienst bei Maskenkontrolle am Bahnhofsplatz attackiert

Am Bahnhofsplatz in Würzburg wurden Mitarbeiter des Ordnungsdienstes bei einer Kontrolle zur Einhaltung der Maskenpflicht am Samstag tätlich angegriffen.