Am Mittwochabend (16. März 2022) ist es in Würzburg zu einem offenbar fremdenfeindlichen Angriff gekommen. Wie die Polizei berichtet, befand sich gegen 20 Uhr eine kleine Gruppe mit syrischen und irakischen Staatsangehörigen am Barbarossaplatz, als ein 64-Jähriger die Männer offensichtlich grundlos fremdenfeindlich beleidigte und mit einem Messer bedrohte.

Der 64 Jahre alte Mann aus dem Landkreis beleidigte die drei Männer im Alter von 17 bis 20 Jahren, die einer größeren Personengruppe angehörten, zunächst. "Während der Mann seine Beleidigungen äußerte, stand er unmittelbar vor den zwei syrischen und dem einen irakischen Staatsangehörigen und hielt hierbei ein Messer in seiner Hand", heißt es im Polizeibericht. Die Geschädigten rangen den Mann daraufhin umgehend nieder.

Polizei nimmt 64-Jährigen fest und bringt in ihn Psychiatrie unter

Ihnen gelang es, den Mann zu entwaffnen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Eine Polizeistreife war schnell vor Ort und nahm den Aggressor fest. Bei ihm wurde zudem eine geringe Marihuana gefunden.

Nach einer Blutabnahme wurde der 64-Jährige in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Zwei Geschädigte verletzten sich bei der Entwaffnung des Täters jeweils leicht. Ihre medizinische Versorgung war vor Ort nicht aber erforderlich, heißt es seitens der Polizei. Gegen den 64-Jährigen wurde durch die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise der Auseinandersetzung. "Insbesondere sind die Ermittler auf der Suche nach einer Gruppe junger Mädchen oder Frauen, die sich zur Tatzeit am Barbarossaplatz aufgehalten haben sollen und als wichtige Zeuginnen in Betracht kommen", heißt es von der Polizei. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0931/457-0 entgegen.