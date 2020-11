Mehrfamilienhaus steht in Vollbrand: In Ochsenfurt im Landkreis Würzburg ist am Donnerstag (19.11.2020) ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Das Polizeipräsidium Unterfranken teilte mit, dass ein Mehrfamilienhaus im Eichendorffweg betroffen ist.

Das Gebäude steht mittlerweile komplett in Brand und wurde vollständig evakuiert. Seit etwa 11.30 Uhr befinden sich die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei bereits vor Ort, die Löscharbeiten dauern jedoch weiterhin an.

Mehrfamilienhaus in Flammen: Feuerwehr aktuell vor Ort

Die Ursache für den Brand ist derzeit noch unklar. Die Polizei warnt jedoch Anwohner ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten, da es zu einer starken Rauchentwicklung kommt.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald neue Informationen zu dem Vorfall vorliegen.