Am Donnerstag (26. Mai 2022) kam es zu einem an der alten Mainbrücke in Ochsenfurt. Ein 27 Jahre alter Mann stürzte von der Brücke sechs Meter in die Tiefe und kam auf der Rasenfläche darunter auf. Das berichtet die Ochsenfurter Polizei.

Der Verunfallte war zuvor über die Brüstung der Brücke geklettert, dabei stand er unter Alkoholeinfluss. Fremdverschulden besteht laut derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Der 27-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Wie die Polizei am Folgetag erfuhr, hat sich der Mann glücklicherweise nur leicht verletzt.

27-Jähriger fällt betrunken von alter Mainbrücke in Ochsenfurt

Während der Rettungsmaßnahmen kam es jedoch zu einem weiteren Vorfall. Ein Unbekannter filmte den Einsatz. Als ihn ein Zeuge dazu aufforderte, das Filmen zu unterlassen, beleidigte der Gaffer ihn. Vor dem Eintreffen der Polizei hatte sich der Mann bereits entfernt und konnte auch im Rahmen einer Fahndung nicht gefunden werden.

Die Polizei erinnert daran, dass das Herstellen von Bildaufnahmen, welche die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau stellen und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzen, strafbar ist. Es wurde ein Verfahren gegen den Mann eingeleitet.

Der Unbekannte wird folgendermaßen beschrieben:

30-40 Jahre alt

südländisches Aussehen

schwarzer Vollbart

dunkle Sonnenbrille

schwarzes T-Shirt

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder der Person, die den Einsatz filmte, machen kann, sollen sich unter der Rufnummer 09331/8741-130 bei der Polizei Ochsenfurt melden.

Vorschaubild: © der.Schwede/Adobe Stock (29749009)