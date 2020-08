Ladendiebin in Ochsenfurt gefasst - Unmengen Diebesgut in Wohnung entdeckt: Ein einfacher Ladendiebstahl führte die Polizei in Ochsenfurt zu einer ungewöhnlichen Entdeckung. Wie die Dienststelle Ochsenfurt berichtet, hatte eine 33-Jährige in ihrer Wohnung große Mengen an gestohlenen Gegenständen versteckt.

Am Mittwochvormittag (12.08.2020) wurde die Frau in einem Geschäft für Büroartikel dabei beobachtet, wie sie verschiedene Schreibwaren und Spielsachen mitnahm, ohne dafür zu Bezahlen. Der Inhaber des Ladens verständigte umgehen die Polizei und nahm die Verfolgung auf.

Polizei fasst Ladendiebin - und findet mehrere Busladungen voller Diebesgut in ihrer Wohnung

Die Beamten konnte die 33-Jährige bereits kurze Zeit später in einem Blumenladen festnehmen. Sie war mit ihrem Kleinkind unterwegs und hatte die gestohlenen Sachen im Einkaufswagen unter einer Babyliege versteckt. Die Polizisten fanden dort außerdem noch weitere Gegenstände, die sie offenbar aus einem nahe gelegenen Lebensmittelgroßmarkt gestohlen hatte. Der Wert ihrer Beute lag um die 350 Euro.

Die Ermittler vermuteten, dass die Frau noch weiteres Diebesgut in ihrer Wohnung hatte und ordneten daher eine Durchsuchung an - mit großem Erfolg. Die Polizisten stießen auf Unmengen an gestohlenen Gegenständen: Spielsachen, Kinderkleidung, Deko-Artikel, Schulbedarf, Modeschmuck und noch viel mehr. Einige der Artikel waren noch originalverpackt.

In einer ersten Vernehmung durch die Polizei gestand die 33-Jährige ihre Diebestouren. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verübte sie die Diebstähle bereits über einen längeren Zeitraum. Ein Großteil der betroffenen Geschäfte konnte bereits ermittelt und verständigt werden. Die Polizei geht von mindestens 15 verschiedenen Läden aus.

Zu viele gestohlene Gegenstände: Auswertung noch nicht abgeschlossen

Die Polizei hat bereits mehrere Stunden damit verbracht, die gestohlenen Artikel auszuwerten und zuzuordnen - wegen der großen Menge an sichergestelltem Diebesgut ist die Auswertung bisher aber noch nicht abgeschlossen. Allein um die Gegenstände aus der Wohnung der Frau zu transportieren, benötigten die Beamten mehrere VW-Busse.

Der entstandene Schaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Ochsenfurt führt die weiteren Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg.

Dass sich Diebstahl nicht lohnt, bewies zuletzt auch ein Fall aus Oberfranken: Mit einem Messer bewaffnet wollte eine Frau einen Pfandcoupon aus einem Supermarkt klauen - der gerade mal 24 Cent wert war.