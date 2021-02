Landwirte protestieren gegen „Aktionsprogramm Insektenschutz“: Im Laufe des Tages werden sich voraussichtlich zahlreiche Bauern an einer Protestaktion anlässlich des von der Bundesregierung beschlossenen „Aktionsprogramms Insektenschutz“ beteiligen.

Wie die Polizei Unterfranken mitteilt, rechnet sie "mit einer Vielzahl von Traktoren auf den Straßen". Demnach kann es im Raum Kitzingen, Würzburg und Schweinfurt kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Ende des vergangenen Jahres hatten Bauern in Franken für Aufsehen gesorgt, als sie ein Lidl-Zentrallager blockierten.

Landwirte protestieren gegen "Aktionsprogramm Insektenschutz": mehr als 100 Traktoren auf den Straßen

Laut den Versammlungsleitern ist derzeit mit einer niedrigen dreistelligen Zahl an teilnehmenden Traktoren zu rechnen. Angekündigter Treffpunkt ist um 8.30 Uhr auf der Staatsstraße 2271 bei Kitzingen (Höhe Klosterforst). Geplant ist anschließend die gemeinsame Anfahrt zu einer stationären Versammlung auf dem Gelände der Firma Südzucker in Ochsenfurt (Landkreis Würzburg), die im Zeitraum von 10 und 11 Uhr stattfindet. Anschließend werden sich die Teilnehmer voraussichtlich aufteilen und mit ihren Traktoren unterschiedliche Partei-Geschäftsstellen in Würzburg, Volkach (Landkreis Kitzingen) und Schweinfurt anfahren.

Auf den folgenden Strecken kann es im Laufe des Tages zu Verkehrsbehinderungen kommen:

• 8.30 Uhr bis etwa 10 Uhr: Kitzingen Richtung Ochsenfurt, über Staatsstraße 2271 und Staatsstraße 2418

• Ab etwa 11 Uhr: Ochsenfurt Richtung Würzburg (Semmelstraße), über B13 und Stadtring Süd

• Ab etwa 11 Uhr: Ochsenfurt Richtung Volkach, über Staatsstraße 2418 und Staatsstraße 2271

• Anschließend weiter von Volkach Richtung Schweinfurt (Europa Allee), über Fahr, Stammheim, Hirschfeld, Heidenfeld, Grafenrheinfeld

• Anschließend von Europa-Allee zur Karl-Götz-Straße in Schweinfurt und wieder zurück zur Europa-Allee

Die unterfränkische Polizei wird die jeweiligen Konvois begleiten und bei Bedarf die notwendigen Verkehrsmaßnahmen treffen.

Im Streit um Billigpreise für Lebensmittel hatte Bauernpräsident Joachim Rukwied erst vor kurzem weitere Proteste und Blockadeaktionen vor Supermärkten nicht ausgeschlossen.