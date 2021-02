Ochsenfurt/Kitzingen aktualisiert vor 36 Minuten

Protestaktion

Große Bauern-Demo am Dienstag: Diese Strecken sind betroffen

Am Dienstag (8. Februar 2021) nehmen mehr als 100 Bauern mit ihren Traktoren an einer Protestaktion gegen das "Aktionsprogramm Insektenschutz" teil. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen auf mehreren Straßen in Unterfranken.