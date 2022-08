Zu einer mutmaßlichen Nötigung im Straßenverkehr und einer Beleidigung kam es am Dienstagmittag (9. August 2022) in Ochsenfurt (Landkreis Würzburg). Das teilt die örtliche Polizei mit.

In der Ochsenfurter Innenstadt ereignete sich ein Vorfall, an dem zwei Cabrio-Fahrer*innen beteiligt waren. Der Vorfall ereignete sich der Polizeiinspektion Ochsenfurt zufolge in der Hauptstraße und zog sich über die Brückenstraße, den Vorhof, bis hin zur Floßhafenstraße.

Widersprüchliche Aussagen: Die Polizei sucht nach Zeugen

Nach ersten Ermittlungen fuhren beide Fahrzeuge dicht hintereinander. Der hintere Fahrer hupte mehrfach und wollte seine Vorderfrau durch lautes Rufen zum schnelleren Fahren im verkehrsberuhigten Bereich bringen. Zudem soll der Mann die Frau beleidigt haben.

Die Polizei Ochsenfurt führt derzeit Ermittlungen wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr und wegen Beleidigung.

Nachdem beide Verkehrsteilnehmer*innen teils widersprüchliche Angaben gemacht hatten, werden mögliche Zeug*innen gebeten, sich unter der Telefonnummer 09331/8741-0 bei der Polizeiinspektion Ochsenfurt zu melden.

Vorschaubild: © Jens Büttner (dpa-Zentralbild/Symbolbild)