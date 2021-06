Ein 17-Jähriger hantierte laut Polizeibericht offenbar mit seinem Pfefferspray in der Umkleide herum, wodurch dieses auslöste und eine größere Menge des Reizstoffes austrat. Schnell breitete sich die Reizgaswolke im gesamten Fitnessstudiobereich aus und führte bei den Gästen zu entsprechendem Hustenreiz und brennenden Augen.

Die Polizei Ochsenfurt wurde am Dienstagabend (22.06.2021) zu dem Einsatz in die Marktbreiter Straße in Ochsenfurt gerufen. In dem dortigen Fitnessstudio klagten mehrere Personen über Augen- und Atemwegsreizungen und stellten einen beißenden Geruch in der Luft fest. Beim Eintreffen der Beamten befand sich ein Großteil der Besucher bereits im Außenbereich vor dem Fitnessstudio und wurde dort durch den ebenfalls hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt.

Jugendlicher sprüht in einem Fitnessstudio in Ochsenfurt mit Pfefferspray

Der 17-jährige Verursacher war bei Eintreffen der Polizeistreife zwar nicht mehr vor Ort, konnte jedoch mithilfe von Zeugen sehr zügig identifiziert und im Anschluss durch Beamte der Polizeiinspektion Ochsenfurt zur Sache vernommen werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige in die Obhut seiner Mutter übergeben.

Zum Tatzeitraum befanden sich etwa 40 Personen in dem Fitnessstudio. Die meisten von Ihnen bleiben durch den Vorfall weitestgehend unverletzt oder trugen lediglich leichte Atemwegsreizungen davon. Bei einer 41-Jährigen waren die Beschwerden jedoch so stark, dass sie durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in die Mainklinik Ochsenfurt verbracht wurde.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, bzw. ebenfalls durch den Vorfall verletzt wurden, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt unter der Telefonnummer 09331/8741-130 in Verbindung zu setzen.

