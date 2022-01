Am Montagabend (10. Januar 2022) ist es in der Würzburger Innenstadt zu einer nicht angemeldeten Corona-Demonstration gekommen, wie NEWS5 am Abend berichtet. Da bereits im Vorfeld klar war, dass sich Corona-Gegner auf dem Marktplatz treffen wollten, meldete die Grüne Jugend eine stationäre Veranstaltung an, heißt es weiter. Diese wurde dann auch auf dem Dom-Platz durchgeführt.

Neben der rechtmäßigen stationären Demonstration versammelten sich nach Angaben von NEWS5 rund 40 Corona-Gegner rund um den Platz. Es kam zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Demonstrationsfraktionen. Die Polizei behielt die Lage im Blick, musste aber nicht einschreiten.