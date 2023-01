Die Autobahn GmbH des Bundes hat in einer Pressemitteilung die nächtliche Teilsperrung der Ausfahrt von der A3 an der Anschlussstelle Würzburg/Randersacker in Fahrtrichtung Frankfurt angekündigt.

Die Sperrung beginnt am Mittwoch (18. Januar 2023) ab 20 Uhr und dauert bis voraussichtlich Donnerstag (19. Januar 2023) circa 6 Uhr an. Als Grund für die Sperrung werden Fahrbahninstandsetzungsarbeiten an der Hauptfahrbahn der A3 angegeben.

Umleitung über die Anschlussstelle Würzburg-Heidingsfeld

Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Würzburg/Randersacker von der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt abfahren möchten, werden dann über die Anschlussstelle Würzburg-Heidingsfeld umgeleitet. Die Auffahrt auf die A3 an der Anschlussstelle Würzburg/Randersacker in Fahrtrichtung Frankfurt und die Verkehrsverbindungen in Fahrtrichtung Nürnberg sind durch die angekündigte Baumaßnahme nicht betroffen.

Die Autobahn GmbH bittet in ihrer Mitteilung alle Verkehrsteilnehmer für die unvermeidbaren Verkehrsbehinderungen um Verständnis sowie um ein umsichtiges Fahren im Baustellenbereich.

